Sở Tài chính Gia Lai được khen thưởng vì thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Sáng 13-9, thừa ủy nhiệm của Bộ Công an, đại diện Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Sở Tài chính vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.





Sở Tài chính tỉnh Gia Lai là một trong 136 tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Ảnh: Sơn Ca

Nhằm ghi nhận và tuyên dương những đóng góp của các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, Bộ Công an đã có quyết định tặng bằng khen cho 136 tập thể thuộc 12 tỉnh. Trong đợt này, Sở Tài chính Gia Lai là 1 trong 136 tập thể có thành tích xuất sắc được khen tặng.



Dịp này, ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có những đóng góp tích cực cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh năm 2020.



SƠN CA