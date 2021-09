Pleiku: Người dân còn lơ là trong phòng-chống dịch

(GLO)- Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng một bộ phận người dân TP. Pleiku có tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng-chống dịch, đặc biệt tại các chợ, trung tâm thương mại.

Theo ghi nhận của P.V trong sáng 13-9, tại một số chợ như: Bà Định (phường Yên Đổ), Phù Đổng (phường Phù Đổng), Chư Á (xã Chư Á)… có thời điểm người dân tập trung khá đông, không giữ khoảng cách an toàn. Điển hình như chợ Chư Á, thời điểm P.V có mặt đã hơn 9 giờ sáng nhưng cảnh họp chợ diễn ra vẫn tấp nập. Hầu như người bán và người mua đều không đảm bảo khoảng cách an toàn. Bà Ksor H’Thek (làng Mơ Nú, xã Chư Á) cho biết: “Mấy ngày qua, thấy bà con quay trở lại chợ mua bán nên mình cũng tranh thủ cắt mớ rau trong vườn để bán kiếm thêm thu nhập. Mình cũng đeo khẩu trang để phòng dịch nhưng cũng có thời điểm người mua đến nhiều nên không giữ khoảng cách an toàn”.

Cảnh mua bán tấp nập tại chợ Chư Á (TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, tại Trung tâm Thương mại Pleiku, tình trạng người dân tụ tập, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán vẫn diễn ra. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13-9, theo ghi nhận của P.V, trên đường Nguyễn Thiện Thuật có tình trạng tiểu thương lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ. Từng nhóm người tụ tập mua bán và tất cả đều không giữ khoảng cách an toàn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bà Phạm Thị Phước-tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Pleiku-cho hay: “Ngay sau khi TP. Pleiku dừng thực hiện Chỉ thị số 16 thì khu vực này tập trung rất đông người, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đến mua bán. Những khi có lực lượng chức năng chốt chặn, tuyên truyền thì khá vắng, nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy. Mong ngành chức năng quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng này nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh để người dân chúng tôi an tâm kinh doanh, buôn bán”.

Cảnh mua bán tập trung đông người trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP. Pleiku) sáng 13-9. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Hoàng Ngọc Thanh-Tổ phó Tổ trật tự phường Diên Hồng-cho hay: Tổ đã triển khai nhiều giải pháp, thậm chí tịch thu nhiều gùi hàng của người vi phạm. Tuy nhiên, do nhận thức của bà con còn hạn chế, mỗi khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, giám sát thì không thấy ai nhưng khi chúng tôi đi thì người dân lại tràn ra đường để buôn bán.

Cũng theo ông Thanh, mặc dù Pleiku đã dừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 nhưng người dân vẫn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 như: chủ động khai báo y tế, thực hiện thông điệp 5K. Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân để phòng-chống dịch trong tình hình mới.

Trao đổi với P.V, ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng-cho hay: Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, phường sẽ huy động tối đa lực lượng để tuyên truyền, chấn chỉnh những trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ, đặc biệt là tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật.