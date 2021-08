Pleiku: Xây dựng phường Diên Hồng điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Ngày 23-8, UBND TP. Pleiku tổ chức hội nghị triển khai xây dựng phường Diên Hồng điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và trật tự đô thị.





Tham dự hội nghị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân; Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế; Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân trao tặng hoa cho Ban Chỉ đạo mô hình “3 chủ động, 3 tự giác”. Ảnh: Nguyễn Hữu



Phường Diên Hồng có diện tích hơn 144 ha, 7 tổ dân phố, hơn 3.200 hộ và hơn 15.000 khẩu. Những năm qua, kinh tế của phường có bước phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh, trật tự cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, với đặc điểm của phường có đầu mối giao thương, nhiều địa điểm dễ phát sinh phức tạp về trật tự xã hội.



Để tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Diên Hồng, UBND TP. Pleiku quyết định thành lập mô hình “3 chủ động, 3 tự giác” (chủ động tuyên truyền vận động, tấn công trấn áp tội phạm, xây dựng đô thị văn minh; tự giác chấp hành pháp luật, tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn mỹ quan, trật tự đô thị). Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban; Trưởng Công an TP. Pleiku làm Phó Trưởng ban chỉ đạo mô hình.



Thông qua mô hình, nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân cùng vào cuộc giữ vững an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội; triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đổi mới công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp, theo hướng xã hội hóa, với hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự... trong từng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, thu hút đông đảo nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân trao cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Nhân dân và cán bộ phường Diên Hồng vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020. Ảnh: Nguyễn Hữu



Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Trường khẳng định: Việc xây dựng phường Diên Hồng điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và trật tự đô thị với mô hình “3 chủ động, 3 tự giác” đã thể hiện quyết tâm của UBND thành phố, lãnh đạo phường và quần chúng nhân dân. Thông qua mô hình này, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể cùng xây dựng phường Diên Hồng thực sự là đơn vị dẫn đầu phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.



Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ phường Diên Hồng vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.



NGUYỄN HỮU