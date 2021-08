Ia O quyết tâm về đích nông thôn mới

(GLO)- Đến nay, xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Hiện tại, cấp ủy, chính quyền và người dân đang quyết tâm về đích NTM vào cuối năm nay.

Xã Ia O có 2.360 hộ với 11.123 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 68%. Đến nay, toàn xã còn 75 hộ nghèo (chiếm hơn 3%), 276 hộ cận nghèo (chiếm 10,3%), thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm. Xã Ia O đang phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại gồm: nhà ở dân cư, thu nhập, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Ông Rơ Mah Thảo-Bí thư Chi bộ làng Mít Kom II-cho biết: Đến nay, làng đã đạt chuẩn NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Hệ thống đường giao thông, trường học và nhà sinh hoạt cộng đồng được Nhà nước hỗ trợ đầu tư hoàn thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. “Sau khi được Đảng ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng trong NTM, dân làng rất phấn khởi. Đến nay, đường sá được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Bà con trong làng còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Đặc biệt, nhiều hộ dân có thu nhập ổn định khi được vào làm công nhân cho Công ty TNHH một thành viên 715”-ông Thảo chia sẻ.

Năm 2021, làng Dăng được xã chọn xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. Làng có 443 hộ với 1.940 nhân khẩu. Ông Vi Xuân Hụy cho hay: Trước đây, nếu ra tỉnh lộ 664 thì phải đi vòng thêm một đoạn nữa. Khi được xã vận động hiến đất làm đường, gia đình tôi đã hiến hơn 150 m2 đất; tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt một số cây ăn quả để mở đường. “Tôi thấy việc xây dựng NTM là làm cho dân nên tự giác thực hiện. Tôi không có tiền đóng góp thì tham gia hiến đất, góp công lao động. Bà con trong làng thấy vậy nên làm theo. Giờ con đường được trải nhựa giúp người dân đi lại thuận tiện”-ông Hụy vui vẻ nói.

Ông Nay Pháp-Trưởng thôn Dăng (bìa trái) cho biết gần 100% đường giao thông nội làng đã được bê tông hóa. Ảnh: Gia Hưng

Còn Trưởng thôn Nay Pháp thì cho hay: Đầu năm 2021, làng Dăng còn 5 tiêu chí chưa đạt chuẩn gồm: nhà ở dân cư, thu nhập, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Do đó, cán bộ thôn đã vận động người dân tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi để sửa chữa nhà; di dời chuồng trại chăn nuôi, làm hàng rào, trồng cây xanh, làm nhà vệ sinh, sửa chữa đường mương thoát nước, tuyến đường trong làng. Cùng với đó, các hộ trong làng tự thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, không còn tình trạng rác thải vứt xả bừa bãi ra môi trường. “Đến nay, làng còn 2 tiêu chí là thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Chúng tôi đang tiếp tục vận động bà con tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm nay”-ông Pháp nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã-cho hay: Với mục tiêu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021, xã tập trung hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt. Đối với tiêu chí nhà ở dân cư, xã đã hỗ trợ làm được 3/7 nhà tạm bợ, dột nát và đang vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn giúp các hộ còn lại sửa chữa nhà; tiếp tục vận động người dân mua bảo hiểm y tế để vừa chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình để hoàn thành tiêu chí y tế. Với tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, xã đã tạo điều kiện để cán bộ đi học, tập huấn nhằm hoàn thiện chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn. “Đặc biệt, xã tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài việc nỗ lực hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, xã tập trung hoàn thiện và giữ vững những tiêu chí đã đạt. Bằng sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, chúng tôi quyết tâm về đích NTM cuối năm nay”-Chủ tịch UBND xã Ia O đặt mục tiêu.