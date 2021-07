Kông Chro: 6 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 16,7 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 5-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu sự tác động của dịch Covid-19 nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước vượt 10% kế hoạch, tăng 93,4% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 16,7 tỷ đồng, bằng 69% Nghị quyết, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.



Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm xây dựng; đến nay, 13 xã đã hoàn thành 186 tiêu chí nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển; chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 được kiểm soát, huyện đã tiếp nhận và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 1.628 trường hợp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.



Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y kết nạp 48 đảng viên mới (đạt 45,7% Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.420 đồng chí. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương pháp, ngày càng sát với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.



6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đấy phát triển kinh tế và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Mặt khác, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo các ngành tiếp tục triển khai việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả; chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh hại cây trồng và vật nuôi, nhất là tình hình chuột phá hoại cây trồng, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.



Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao.

2 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020) được nhận cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Ngọc Minh



Dịp này, 2 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020) được nhận cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 3 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016-2020) được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 1 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

NGỌC MINH