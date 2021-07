Gia Lai: Công sở, doanh nghiệp linh hoạt với tình hình mới

(GLO)- Từ ngày 26-7, TP. Pleiku thực hiện một số nội dung theo Chỉ thị số 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19. Rất nhanh chóng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sắp xếp chế độ làm việc phù hợp với tình hình mới, thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh, vừa duy trì tiến độ công việc, hoạt động sản xuất kinh doanh.





Làm việc trực tuyến, luân phiên



Ngay sau khi UBND TP. Pleiku quyết định thực hiện một số nội dung theo Chỉ thị số 15-CT/TTg, BIDV Gia Lai lập tức triển khai giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 ở cấp độ 1. Theo đó, từ cán bộ lãnh đạo cho đến nhân viên được chia làm 3 nhóm thực hiện chế độ làm việc luân phiên. Ông Nguyễn Tấn Hoàng-Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-thông tin: “Từng nhóm luân phiên làm việc tại nhà một tuần. Ngoài các trường hợp F2 thực hiện cách ly theo quy định, đối với các trường hợp F3, chúng tôi cũng chủ động cho làm việc tại nhà và hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 nhằm đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Khi làm việc tại nhà, cán bộ, nhân viên thực hiện giao dịch qua gmail, trao đổi thông tin qua các nhóm Zalo, áp dụng chữ ký điện tử… để thuận tiện hơn trong công việc”.

Cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa của UBND TP. Pleiku và người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đều chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Phương Linh



Là thành viên nhóm đầu tiên làm việc tại nhà, anh Phạm Xuân Long-Chuyên viên Quản lý khách hàng (Phòng Khách hàng doanh nghiệp) chia sẻ: “Khi nhận được thông báo, tôi đã tranh thủ soạn những tài liệu cần thiết đem về, sẵn sàng làm việc tại nhà. Trong quá trình giải quyết công việc, dữ liệu cần thiết lưu trong máy tính ở cơ quan thì nhờ đồng nghiệp chuyển giúp. Tuy hơi tốn thời gian nhưng công việc vẫn trôi chảy, thuận tiện”.



Mặc dù không áp dụng hình thức làm việc luân phiên, song Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai khá linh hoạt trong thực hiện chế độ làm việc phù hợp với tình hình mới. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Tổng Giám đốc Công ty-cho hay: “Công ty thực hiện nhiều đơn hàng in ấn như: vé số, báo in, sách giáo khoa... Do đó, số lượng lao động trực tiếp tại xưởng in vẫn phải làm việc 100% công suất. Nhưng với bộ phận hành chính, đặc biệt là người lớn tuổi, Công ty vẫn ưu tiên làm việc một buổi/ngày nhằm hạn chế tối đa việc di chuyển, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh”.



Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, làm việc trực tuyến là giải pháp phù hợp được nhiều cơ quan, đơn vị áp dụng. Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho biết: “Ngay sau khi áp dụng một số nội dung theo Chỉ thị số 15-CT/TTg, UBND thành phố giao Phòng Văn hóa-Thông tin hướng dẫn, triển khai cho các phòng, ban cũng như các xã, phường tăng cường làm việc, họp trực tuyến. Hiện tại, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công vụ rất tốt. Các cuộc họp, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo thành phố với các xã, phường đều bằng hình thức trực tuyến qua thiết bị Polycom hoặc ứng dụng Gia Lai Emeeting; văn bản, hồ sơ công việc đều được chuyển qua hòm thư công vụ hay hệ thống quản lý văn bản điều hành. Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để đảm bảo phòng-chống dịch”.



Thực hiện nghiêm thông điệp 5K

Người dân khai báo thông tin cá nhân trước khi vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Phương Linh



Cùng với làm việc trực tuyến, luân phiên thì các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, người dân đến nộp hồ sơ, thủ tục hành chính ngoài đeo khẩu trang theo quy định phải khai báo thông tin cá nhân, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ đúng khoảng cách trong lúc ngồi đợi và khi giao tiếp với giao dịch viên. Các giao dịch viên đều đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn trong suốt quá trình làm việc. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh-chia sẻ: “Ngay khi xuất hiện ca F0 trên địa bàn, Bưu điện tỉnh đã xây dựng các phương án tổ chức làm việc đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Là nơi tiếp xúc với nhiều người dân nên chúng tôi chủ động áp dụng các biện pháp mà ngành chức năng khuyến cáo. Hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại tiếp xúc giữa các phòng ban chức năng trong đơn vị, tăng cường sử dụng công cụ trực tuyến để trao đổi công việc, hội họp. Thường xuyên lau chùi, tẩy rửa, sát khuẩn các bề mặt mà cán bộ, người dân thường xuyên tiếp xúc như bàn, ghế, bút, lan can…”.



Với BIDV Gia Lai, tại bộ phận giao dịch, khách hàng phải thực hiện rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt và quét mã QR khai báo y tế. Việc giao nhận hồ sơ tín dụng thực hiện bên ngoài hội sở, hạn chế tối đa lượt tiếp xúc. Hàng ngày, lãnh đạo cấp phòng báo cáo lịch trình di chuyển và tiếp xúc của nhân viên, nâng cao công tác quản lý trong mùa dịch. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng chủ động dung dịch để phun khử khuẩn toàn bộ hội sở. Sắp tới, Chi nhánh sẽ đầu tư máy đo cảm biến thân nhiệt, hệ thống sát khuẩn tự động và lưu trữ mã QR nhằm tạo thuận lợi cho công tác truy vết khi có trường hợp liên quan dịch bệnh.

BIDV Gia Lai thực hiện làm việc luân phiên nhằm đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Phương Linh



Hiện tại, ngoại trừ UBND phường Tây Sơn phải thực hiện làm việc tại nhà thì các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố vẫn duy trì số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan. Việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế đều được chấp hành nghiêm túc. Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-cho biết: “100% cán bộ, công chức của phường đang tập trung rà soát, truy vết. Tại cơ quan, tất cả đều đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên, giữ đúng khoảng cách tối thiểu 2 m và tránh tụ tập đông người. Cán bộ bán chuyên trách có thể làm việc tại nhà, luôn trong tâm thế sẵn sàng khi được điều động tham gia trong công tác phòng-chống dịch”.



Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố duy trì chế độ làm việc bình thường, thực hiện thông điệp 5K, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án làm việc phù hợp ứng với từng mức độ diễn biến của dịch bệnh. Trên tinh thần đó, dù toàn thành phố đang được siết chặt hơn để đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19, nhưng tiến độ công việc của các cơ quan, đơn vị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn được duy trì, thông suốt.



