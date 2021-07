Gia Lai: 13 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

(GLO)- Ngày 27-7, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc công nhận trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020-2021.





Trường THPT chuyên Hùng Vương là 1 trong 13 trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020-2021. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, toàn tỉnh có 13 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020-2021 gồm: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Chi Lăng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ, Trung tâm Anh ngữ Âu Việt, Trung tâm Ngoại ngữ Sao Kim, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh.



Tiêu chí để được công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự" theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an. Được biết, trong năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 16 trường học đạt tiêu chuẩn này.



PHAN KIỀU