Bình yên làng tái định cư làng Blôm

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xã Kim Tân (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) vừa triển khai mô hình “Làng Blôm bình yên”. Mô hình góp phần hoàn thiện các tiêu chí để làng tái định cư này về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2021.

Theo Đề án xây dựng làng NTM của huyện Ia Pa giai đoạn 2019-2022, làng Blôm được quy hoạch trên diện tích 5,5 ha, bố trí giãn dân và di dời 133 hộ đến nơi ở mới. Sau 2 năm, bộ mặt làng tái định cư khang trang hơn trước rất nhiều. Bên cạnh những ngôi nhà sàn truyền thống, nhiều ngôi nhà mới to đẹp mọc lên. Cửa hàng, quán xá phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân cũng nối nhau xuất hiện. Trục đường chính qua làng được trải nhựa, kết nối trung tâm huyện với đường Trường Sơn Đông. Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làng Blôm đang dần hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2021.

Theo ông Nguyễn Văn Linh-Trưởng Công an xã Kim Tân, làng Blôm tiếp giáp với trung tâm huyện nên đi lại dễ dàng. Các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự cũng nảy sinh những vấn đề phức tạp. Theo đó, một số thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập đêm khuya uống rượu bia rồi gây gổ đánh nhau, điều khiển xe máy nẹt pô, đua xe trái phép… Công an xã cùng lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nhưng chưa thể giải quyết triệt để. Vì vậy, Công an xã đề xuất UBND xã thành lập mô hình “Làng Blôm bình yên” nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật của người dân.

Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình có 12 thành viên gồm: Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, trưởng nhóm chức sắc tôn giáo và lãnh đạo các đoàn thể: Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên... Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở.

Diện mạo làng tái định cư Blôm (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Đức Thụy

Ông Ksor Bluynh-Trưởng thôn Blôm-cho biết: Đa phần bà con theo đạo Tin lành. Vì vậy, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trong các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo, vận động cha mẹ khuyên bảo con cái chấp hành các quy định của pháp luật, không uống rượu say, đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, đi ban đêm phải có đèn, không nẹt pô, phóng nhanh, vượt ẩu, không lạng lách, đánh võng, không trộm cắp, không nghe lời kẻ xấu xúi giục… “Với những trường hợp vi phạm, chúng tôi phối hợp với Công an xã đến nhà gặp mặt trực tiếp, lập biên bản vi phạm; đồng thời phân tích để mọi người tự nhận thấy tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, từ đó, cam kết không tái diễn. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, làng xóm bình yên hơn trước”-ông Bluynh phấn khởi nói.

Bà Nay H’Tunh cho biết: “Mình có 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Tối đến, cứ thấy chúng lái xe đi chơi là mình lo lắng, thấp thỏm, chờ con về mới đi ngủ. Từ khi mô hình “Làng Blôm bình yên” thành lập, được cán bộ tuyên truyền, vận động, mấy đứa con mình đều cam kết chấp hành quy định, không vi phạm an toàn giao thông”.

Trưởng thôn Blôm Ksor Bluynh (thứ 2 từ trái sang) tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự. Ảnh: Vũ Chi

Còn anh Siu Nuon thì vui vẻ chia sẻ: “Mình ở xã Ia Ma Rơn, lấy vợ tại làng Blôm. Trước đây, mình cũng hay tụ tập bạn bè, nhiều khi quá chén, không làm chủ được bản thân nên có gây gổ, đánh nhau. Được cán bộ địa phương đến nhà tuyên truyền, mình đã ký cam kết không tái phạm. Bây giờ, mình tham gia đánh bóng chuyền, luyện tập thể thao để có sức khỏe tốt chăm sóc vợ con, gia đình”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Hữu Hưng-Chủ tịch UBND xã Kim Tân-khẳng định: Sau gần 1 tháng thành lập và đi vào hoạt động, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng thanh niên tụ tập, gây rối trật tự đã không còn, bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia mô hình đã góp phần giúp làng Blôm giữ vững tiêu chí an ninh trật tự để phấn đấu về đích NTM vào cuối năm nay.

VŨ CHI