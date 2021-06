Gia Lai quyết tâm chặn dịch từ cửa ngõ

(GLO)- Tại các cửa ngõ trên tuyến quốc lộ cho đến đường mòn, lối mở nơi biên giới, lực lượng chức năng đang ngày đêm túc trực kiểm soát toàn bộ người, phương tiện ra vào với quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.





Siết chặt các cửa ngõ



Những ngày qua, các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 25 (thuộc địa bàn xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) túc trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập từ Phú Yên vào địa bàn tỉnh.



Theo Thiếu tá Bùi Đức Phúc-cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), sau khi tỉnh Phú Yên xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, UBND huyện Krông Pa đã tăng cường thêm lực lượng để tiến hành kiểm soát lượng người, phương tiện từ Phú Yên vào địa bàn tỉnh. Theo đó, các lực lượng tập trung rà soát, kiểm tra kỹ lượng người và phương tiện vào địa bàn; cấm tất cả xe vận tải hành khách công cộng (xe tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe du lịch) vào địa bàn, chỉ cho phép xe vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm qua lại; hạn chế tối đa người từ huyện giáp ranh Sơn Hòa vào địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân làm rẫy tại khu vực giáp ranh hạn chế qua lại. Nhờ đó, những ngày qua, lượng người và phương tiện qua lại chốt giảm đáng kể, thỉnh thoảng chỉ một vài người và phương tiện qua lại nhưng anh em trong chốt vẫn nêu cao tinh thần, chốt chặn, rà soát kỹ, không để người có yếu tố dịch tễ vào địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm soát người, phương tiện qua chốt ở khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) trên tuyến quốc lộ 14-đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Đak Lak. Ảnh: Quang Tấn



Tại chốt cầu 110 (huyện Chư Pưh) trên tuyến quốc lộ 14, dù căng thẳng, mệt mỏi, nhưng lực lượng tham gia phòng-chống dịch Covid-19 vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, túc trực 24/24 giờ. Theo Trung úy Bùi Hùng Đức-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Chư Pưh), chốt có 18 thành viên. Hàng ngày, lưu lượng người và phương tiện qua lại rất lớn nên anh em luân phiên nhau trực nhằm đảm bảo sức khỏe. Hầu hết người và phương tiện qua đây đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Các trường hợp về địa phương đều khai báo y tế đầy đủ và cách ly tại nhà.



Liên quan đến bệnh nhân 13486 (trú tại làng Yon Tok, xã Ia Glai, huyện Chư Sê), tại điểm chốt chặn huyện Chư Pưh có 10 cán bộ thực hiện nhiệm vụ (3 cán bộ y tế, 7 cán bộ Công an và cán bộ của Sở Giao thông-Vận tải) có tiếp xúc với xe chở bệnh nhân cũng đã được điều tra yếu tố tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính lần 1.



Ông Nguyễn Minh Triều-điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Chư Sê-cho biết: Dù điều kiện làm việc và sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, nhưng anh em vẫn luôn động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tất cả người, phương tiện vào địa bàn đều được kiểm soát, lấy thông tin lịch trình, đo thân nhiệt, khai báo y tế cũng như kiểm tra việc thực hiện các quy định theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Những trường hợp có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly tại nhà thì tư vấn người dân về địa phương tiếp tục khai báo y tế để được hướng dẫn cụ thể. Đối với các trường hợp cần cách ly tập trung thì thông báo về ban chỉ đạo phòng-chống dịch các cấp để tiến hành lập thủ tục đưa đi cách ly. “Việc phát hiện người có yếu tố dịch tễ rất khó khăn, chủ yếu dựa vào sự trung thực của người dân, doanh nghiệp vận tải. Có một số trường hợp khai báo y tế không trung thực, khai không đúng tên, nơi đi/đến; một số nhà xe khai sai địa điểm xuất phát nên việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn”-ông Triều nói.



Tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với tất cả người dân đi vào địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Quang Tấn



Tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 ở đầu đèo An Khê, dưới cái nắng 40 độ C, lực lượng của chốt vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa phương. Bà Nguyễn Thị Thảo-Phó Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế thị xã An Khê-cho hay: “Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 lượt phương tiện và 3.000 lượt người qua chốt. Việc kiểm soát người và phương tiện cũng như khai báo y tế trong thời điểm này rất quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào địa bàn”.



Tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở



Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp ở nước bạn Campuchia. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Đại-Phó Đội trưởng Đội Phòng-chống Ma túy và Tội phạm (Đồn Biên phòng Ia Mơr, huyện Chư Prông) cho biết: Chốt gồm 8 thành viên, trong đó, lực lượng Biên phòng 5 người, quân sự địa phương 2 và dân quân xã 1 người. Điều kiện làm việc và sinh hoạt ở đây rất khó khăn nhưng anh em luôn xác định tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, quyết không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Tuần tra kép kín tuyến biên giới nhằm thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vừa phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Tấn



Còn Thiếu úy Nguyễn Văn Cầm-cán bộ Đội Phòng-chống Ma túy và Tội phạm (Đồn Biên phòng Ia Lốp, huyện Chư Prông) thì chia sẻ: “Chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý vững chắc an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng-chống dịch Covid-19. Trong đó, chúng tôi tập trung chốt chặn, tuần tra khép kín trên tuyến biên giới, tuyệt đối không để bất cứ trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào địa bàn”.



Theo Đại tá Trần Thanh Bình-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, từ đầu năm đến nay, tỉnh giáp ranh Ratanakiri đã ghi nhận hơn 200 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã tăng cường lực lượng tại 27 chốt kiểm soát dọc biên giới. Đồng thời, tham mưu giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có chủ trương, đối sách và triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh với hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép và tiếp nhận số người từ Campuchia về đảm bảo đúng kế hoạch thực hiện đồng bộ biện pháp cách ly.



Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các chốt kiểm soát đã phát hiện, lập hồ sơ đưa đi cách ly tập trung gần 100 trường hợp đi qua đường mòn, lối mở; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý các đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khắc phục khó khăn, tăng cường lực lượng bám trụ, chốt chặn, tuần tra khép kín tất cả đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới”-Đại tá Trần Thanh Bình nhấn mạnh.



