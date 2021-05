Pleiku quyết tâm hoàn thành "mục tiêu kép"

(GLO)- Những tháng đầu năm 2021, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực với quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống người dân.

Tập trung phòng-chống dịch

Theo ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch và các tổ Covid cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, mã QR Code... Đồng thời, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết về việc tạm thời dừng hoạt động kinh doanh chưa thiết yếu. Riêng các cơ sở kinh doanh vẫn được phép hoạt động thì phải cam kết đảm bảo công tác an toàn phòng dịch như: bố trí nước sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn… Ngoài ra, phường cũng đã mạnh tay xử lý các trường hợp không thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch, nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Còn bà Ngô Thị Xuân Hồng-Chủ tịch UBND phường Hội Phú thì cho hay: Bên cạnh tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng-chống dịch Covid-19, phường cũng đã yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết đồng lòng, chung tay ngăn ngừa dịch. Đồng thời, phường chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành của các hộ kinh doanh trên địa bàn theo quy định phòng-chống dịch bệnh.

Thành phố Pleiku quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Quang Tấn

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-thông tin: Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, UBND thành phố đã quyết liệt triển khai công tác phòng-chống dịch, chuyển từ “thụ động sang chủ động”. Cụ thể, dù trên địa bàn chưa có trường hợp F0, nhưng thành phố đã chủ động trong công tác ngăn chặn, phòng ngừa như: khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, F3; vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; tạm dừng một số hoạt động văn hóa, thể thao, cơ sở kinh doanh, dịch vụ chưa thiết yếu.

Mặt khác, các ngành chức năng đã tổ chức tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định trong phòng-chống dịch Covid-19, nhất là những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, điểm tập trung đông người. Theo đó, từ ngày 30-4 đến 17-5, lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành xử phạt 386 trường hợp với tổng số tiền hơn 432 triệu đồng.

Trong đó, có 378 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 2 cơ sở kinh doanh không thông tin, tuyên truyền cho người lao động thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định; 1 cơ sở kinh doanh không chấp hành đúng quy định giãn cách; 1 trường hợp trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà; 4 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng-chống dịch.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

Nhờ chủ động triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 nên những tháng đầu năm 2021, TP. Pleiku có điều kiện triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, đạt được những kết quả rất khả quan. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 14.500 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp gần 2.978 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 4 tháng đầu năm đạt hơn 384,5 tỷ đồng, bằng 23,77% kế hoạch tỉnh giao, bằng 22,54% kế hoạch thành phố và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản 4 tháng đầu năm là gần 86 tỷ đồng, đạt 20,99% kế hoạch với khối lượng giải ngân hơn 81,6 tỷ đồng, đạt 19,94% kế hoạch…

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho đối tượng thụ hưởng; đảm bảo an sinh xã hội. Công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo cũng được tiếp tục quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Người dân Pleiku chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Tấn

Theo Chủ tịch UBND TP. Pleiku, để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng-chống dịch, nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người… Đồng thời, tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu nợ thuế.

“Đặc biệt, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa góp phần phòng-chống dịch hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, tiếp cận các dự án mà tỉnh kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo cũng như hoàn thiện một số dịch vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn nhằm níu chân du khách ở lại nhiều hơn. Trong điều kiện dịch Covid-19 được khống chế, thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành tổ chức một số sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực nhằm kích cầu du lịch”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết thêm.

QUANG TẤN