Gia Lai: Đảm bảo quyền bầu cử cho tất cả cử tri

(GLO)- Bên cạnh tổ chức hiệu quả công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu tập trung, trong ngày 23-5, Ủy ban bầu cử các cấp tỉnh Gia Lai còn chuẩn bị tốt điều kiện nhằm đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giam, tạm giữ và những cử tri đang phải cách ly y tế để phòng-chống dịch Covid-19.





Ngày bầu cử đáng nhớ



Toàn huyện Phú Thiện hiện có 125 công dân đang cách ly tại nhà. Trung tâm Y tế huyện đã cử 2 xe cứu thương cùng 6 y-bác sĩ, nhân viên phối hợp với cán bộ đơn vị bầu cử làm nhiệm vụ chở thùng phiếu phụ đến nhà số công dân này. Đúng 6 giờ sáng 23-5, đoàn bắt đầu xuất phát từ xã Ayun Hạ, sau đó đi lần lượt tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tổ bầu cử số 5 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) mang thùng phiếu phụ đến các khoa, phòng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc



Theo chị Lê Thị Hiên-điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, phụ trách tổ công tác, nhằm đảm bảo cho các cử tri đang cách ly tại nhà cũng được thực hiện quyền công dân, Ủy ban bầu cử huyện Phú Thiện đã giao Trung tâm Y tế huyện thành lập tổ phụ trách chở thùng phiếu phụ tại mỗi điểm bầu cử đến nhà số cử tri này.



Theo đó, mỗi điểm bỏ phiếu có 1 thùng phiếu phụ. Thùng phiếu phụ sau khi khử khuẩn sẽ được cán bộ trong tổ bầu cử mang tới nhà cử tri đang cách ly. Cử tri sẽ được sát khuẩn tay, được cán bộ thôn hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, tự lựa chọn những người mình tín nhiệm và bỏ phiếu vào thùng. Sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu, thùng phiếu phụ được sát khuẩn đầy đủ, bút và thước sẽ được bỏ vô sọt rác. Khi tất cả công dân đang cách ly tại một đơn vị bầu cử hoàn thành việc bỏ phiếu, thùng phiếu được kiểm tra bàn giao lại cho tổ trưởng tổ bầu cử.



Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tại huyện Phú Thiện trong buổi sáng 23-5, buổi chiều tiếp tục hỗ trợ huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Trong đó, huyện Ia Pa hiện có 50 cử tri đang cách ly tại nhà và thị xã Ayun Pa có 29 cử tri.



Ông Nguyễn Văn Tần-Phó Trưởng thôn Thanh Thượng (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) là người đảm nhận vai trò bảo quản thùng phiếu phụ trong suốt quá trình di chuyển đến nhà các cử tri đang cách ly. “Toàn thôn Thanh Thượng có 5 công dân đang cách ly tại nhà. Tôi rất vui khi được được tổ bầu cử của thôn giao trọng trách bảo quản thùng phiếu phụ trong ngày bầu cử, bởi mình đã trở thành cầu nối giúp các cử tri đang cách ly thực hiện được quyền công dân của mình”-ông Tần phấn khởi nói.

Anh Nguyễn Thanh Dương (thôn Thanh Thượng, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ tại nhà. Ảnh: Vũ Chi



Phải cách ly tại nhà do trở về từ vùng dịch, anh Nguyễn Thanh Dương (SN 1997, thôn Thanh Thượng) tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc khi được tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà để thực hiện quyền công dân. Trong thời gian cách ly tại nhà hơn 1 tuần nay, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cũng nắm được thông tin các ứng cử viên. Tôi hy vọng mình sẽ góp phần lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng để dựng xây đất nước".



Ngày 23-5, các huyện Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê có 118.458 cử tri đi bầu cử; trong đó 259 cử tri đang cách ly y tế tại nhà tham gia bỏ phiếu bằng thùng phiếu phụ. Riêng khu vực cách ly tập trung thuộc Trung tâm Y tế thị xã An Khê có 4 công dân đang cách ly theo quy định và 3 nhân viên y tế. Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của cử tri trong thực hiện bầu cử, Trung tâm Y tế thị xã đã phối hợp với tổ bầu cử số 2 (phường An Phú, thị xã An Khê) bố trí 1 thùng phiếu phụ.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Anh-nhân viên Trung tâm Y tế thị xã-chia sẻ: “Tôi vào khu cách ly làm nhiệm vụ từ đầu tháng 5 đến nay. Trong thời gian này, ngoài thực hiện công việc chuyên môn, tôi cũng tìm hiểu tiểu sử của ứng cử viên. Dù phải cách ly để đảm bảo an toàn phòng dịch nhưng tôi rất vui khi vẫn được cầm lá phiếu tham gia bầu cử”.

Cử tri tại khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm Y tế thị xã An Khê bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ. Ảnh: Ngọc Minh



Cùng với các địa phương trên, khoảng 13 giờ ngày 23-5, tổ bầu cử số 5 của phường Phù Đổng (TP. Pleiku) đã đem thùng phiếu phụ đến các khoa, phòng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tạo điều kiện cho các cử tri là người nhà, bệnh nhân và nhân viên y tế chưa được bỏ phiếu tại nơi cư trú. Ước tính, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hàng chục cử tri tiến hành bỏ phiếu.

Tổ bầu cử số 5 của phường Phù Đổng (TP. Pleiku) mang thùng phiếu phụ đến tận giường của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc



Ông Trần Văn Thạnh-thành viên tổ bầu cử số 5-cho biết: “Để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch bệnh Covid-19, toàn bộ thùng phiếu, phiếu bầu đã được phun khử khuẩn. Các thành viên của tổ bầu cử được đo thân nhiệt, khử khuẩn và giữ khoảng cách khi vào bệnh viện. Chúng tôi đã phối hợp tốt với Bệnh viện Đa khoa tỉnh để rà soát các cử tri chưa thực hiện quyền bầu cử, giúp họ được thực hiện quyền bầu cử chính đáng của mình. Riêng tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, các thành viên tổ bầu cử được trang bị quần áo bảo hộ y tế. Trước khi trở về, tất cả hòm phiếu và phiếu bầu được khử khuẩn một lần nữa để đảm bảo an toàn”.

Các nhân viên y tế của Khoa Nội Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) bỏ phiếu tại bệnh viện. Ảnh: Văn Ngọc



Chị Trần Thị Luyến (SN 1969; trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thần kinh-Sọ não. Với việc bỏ phiếu này, chị Luyến và nhiều cử tri khác đã được thực hiện quyền công dân của mình ngay tại bệnh viện. “Sáng nay, chồng và con tôi đang đi bầu cử thì bị tai nạn, con trai bị gãy chân còn chồng bị chấn thương sọ não. Tôi không nghĩ là mình vẫn còn được thực hiện quyền công dân. Tôi rất xúc động vì được tự tay bầu ra những người mà mình tín nhiệm”-chị Luyến bộc bạch.



Ngoài người nhà và bệnh nhân, các nhân viên y tế cũng có thể bỏ phiếu bầu cử ngay tại bệnh viện. Điều dưỡng Thái Thị Huệ (Khoa Nội Tổng hợp) hồ hởi: “Chúng tôi đi trực từ sớm nên không thể thực hiện quyền bầu cử tại nơi cư trú được. Rất may là có hòm phiếu phụ đến tận nơi nên chúng tôi mới có thể vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình”.



Những cử tri “đặc biệt”



Công tác tổ chức bầu cử cho các “cử tri đặc biệt” ở những “đơn vị đặc biệt” trong tỉnh cũng được tiến hành vô cùng khẩn trương trong ngày. Theo đó, cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam và đang trong cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đều được bỏ phiếu bầu cử.



Từ sáng sớm 23-5, tổ bầu cử số 2 (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đã vận chuyển thùng phiếu phụ đến Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh để các cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây có 214 học viên cai nghiện được thực hiện quyền công dân của mình. Trong đó, có 170 cử tri là người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh; 44 cử tri là người tự nguyện xin vào cai nghiện có thời gian từ khi bắt đầu cai nghiện, chữa trị tại cơ sở đến ngày bầu cử chưa đủ 12 tháng nên được tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cai nghiện.

Các cử tri “đặc biệt” tại Trại tạm giam Công an tỉnh tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Lê Anh



Học viên cai nghiện bắt buộc Nguyễn Thị Yến (trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được cầm trên tay lá phiếu để đi bầu cử nên cảm xúc bỡ ngỡ, xen lẫn niềm vui, niềm tự hào và biết ơn chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi. Em hứa sau khi tái hòa nhập cộng đồng sẽ cố gắng trở thành một người công dân tốt, sống có ích cho xã hội”.



Một điểm bầu cử “đặc biệt” khác là Trại tạm giam Công an tỉnh. Cuộc bầu cử tại đây diễn ra nghiêm túc, đúng luật. Theo đó, các cán bộ quản giáo của đơn vị này đã phối hợp với tổ bầu cử số 1 (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đưa thùng phiếu đến các khu vực buồng tạm giam để cho 371 người bị tạm giam, người đã có bản án của các cấp sơ thẩm tuyên nhưng đang kháng cáo, kháng nghị tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Tại các khu vực buồng tạm giam, hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu tỏ ra khá vui vẻ.



Anh Đặng Đình Toàn (trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản) cho biết: “Thời gian qua, các cán bộ quản giáo thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước và giải thích về quyền bầu cử, cách tham gia bầu cử, giới thiệu rõ ràng về các ứng cử viên để chúng tôi chọn lựa bầu. Tôi thấy rằng, quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thể hiện rõ tinh thần dân chủ, chính sách nhân đạo, nhân văn của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với người lầm lỡ, vi phạm”.



NHÓM PHÓNG VIÊN