Ủy ban nhân dân TP. Pleiku khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh

(GLO)- Chiều 20-4, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh.





Các đại biểu tham quan Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND thành phố, Tập đoàn Viettel…



Sau thời gian chuẩn bị, được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thường trực Thành ủy cùng với sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố và cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn Viettel, Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) TP. Pleiku chính thức đi vào hoạt động. Đây được coi là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cũng như xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông phát biểu tại buỗi lễ. Ảnh: Quang Tấn



Trung tâm IOC TP. Pleiku được ví như “bộ não số” với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra cái nhìn tổng thể toàn cảnh trên mọi lĩnh vực. Chức năng trọng tâm của IOC gồm: giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế-xã hội; chỉ tiêu báo cáo, thống kê; giám sát hiệu quả hoạt động chính quyền; giám sát quản lý, sử dụng đất đai; giám sát, điều hành an ninh trật tự cộng đồng, an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát chất lượng môi trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và giám sát thông tin trên internet…



Trung tâm IOC TP. Pleiku do Tập đoàn Viettel thiết kế, xây dựng, tích hợp và phối hợp với UBND TP. Pleiku triển khai thực hiện. Cơ sở vật chất của trung tâm được đầu tư đồng bộ, hiện đại, gồm: 12 màn hình 46 inch, hệ thống thiết bị điều khiển màn hình, 4 máy tính chuyên dụng để vận hành khai thác dữ liệu, 2 camera tầm cao, hệ thống phần mềm điều khiển trung tâm…



Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho rằng: Trước đây, người dân Pleiku muốn phản ánh bất cứ vấn đề gì đều phải làm đơn gửi lên cấp có thẩm quyền. Quy trình này không những mất nhiều thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo cho người dân tâm lý e ngại khi đến cơ quan công quyền.

Trung tâm IOC đi vào hoạt động, đặc biệt là thông qua app Pleiku Smart, tất cả phản ánh của người dân về các lĩnh vực được thực hiện rất dễ dàng, nhanh chóng chỉ bằng một thao tác đơn giản thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính kèm theo hình ảnh, video hiện trường. Những phản ánh này được trung tâm tiếp nhận và gửi ngay tới lãnh đạo nơi có sự việc đang diễn ra. Quá trình tiếp nhận, xử lý và kết quả được đăng tải liền sau đó để người dân có thể giám sát, phản hồi.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buỗi lễ. Ảnh: Quang Tấn

Để sử dụng ứng dụng, người dân cần cài đặt ứng dụng Pleiku Smart được tích hợp trên cả 2 hệ điều hành Android và iOS.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa Tập đoàn Viettel và UBND TP. Pleiku đã thiết lập và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Trung tâm IOC TP. Pleiku sẽ góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung và thành phố nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND TP. Pleiku nói riêng, các sở, ngành nói chung cần tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh thông tin đưa vào vận hành chính thức các ứng dụng thông minh trên môi trường internet và di động; tăng cường thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng đô thị thông minh; khai thác những tiện ích từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh để kết nối thông tin, góp phần xây dựng một đô thị thông minh, hiện đại.

Tập đoàn Viettel tiếp tục quan tâm hỗ trợ TP. Pleiku và tỉnh Gia Lai trong quá trình phát triển chính quyền điện tử; hỗ trợ xây dựng các quy định, quy trình vận hành đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phần mềm và yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành…



QUANG TẤN