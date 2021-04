Sôi động thị trường du lịch dịp nghỉ lễ

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày là điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch xây dựng các tour, tuyến phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách. Theo đó, các dịch vụ cũng được đầu tư mới mẻ, đa dạng hơn để người dân và du khách có thêm nhiều sự lựa chọn.





Nhiều lựa chọn



Từ đầu tháng 3, homestay Tiên Sơn Pleiku đã bán hết phòng trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Anh Cao Huyền Tuấn Anh-chủ homestay Tiên Sơn Pleiku-cho biết: Lượng khách đặt phòng dịp này có 70% khách ngoài tỉnh, 30% khách nội tỉnh. Trong khi khách ngoại tỉnh chủ yếu đến từ Hà Nội (chiếm 40%), thì khách trong tỉnh đặt phòng và các dịch vụ cho kỳ nghỉ gia đình, chứng tỏ xu hướng du lịch tại chỗ của người dân đã tăng mạnh.

Các địa điểm vui chơi chủ động các phương án để đón khách. Ảnh: Minh Châu



Để chuẩn bị phục vụ người dân và du khách, ngoài các dịch vụ như: ăn uống, cà phê, tiệc ngoài trời theo yêu cầu, cho thuê xe máy, xe đạp miễn phí... homestay Tiên Sơn Pleiku còn đưa vào sử dụng thêm dịch vụ spa, hoạt động văn hóa gắn với cồng chiêng. “Vì lượng khách có nhu cầu đặt phòng vẫn không ngừng tăng nên chúng tôi mua thêm 7 chiếc lều di động, sẵn sàng phục vụ khách nếu có nhu cầu. Hình thức cắm trại, ngủ lều có đầy đủ tiện nghi đang trở thành xu hướng mới trong giới trẻ. Do đó, chúng tôi chủ động phương án này để có thêm trải nghiệm cho du khách khi đến đây”-anh Tuấn Anh cho hay.



Thị trường du lịch được dự báo rất sôi động sau thời gian dài đóng băng bởi dịch Covid-19. Các địa điểm vui chơi, giải trí trong tỉnh đã chủ động các phương án để phục vụ khách trong dịp nghỉ lễ năm nay. Tại các địa điểm vui chơi truyền thống của người dân Gia Lai như: Công viên Diên Hồng, Công viên Đồng Xanh, thác Phú Cường, Biển Hồ... các dịch vụ đã sẵn sàng cùng phương án phòng-chống dịch, đảm bảo một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn. Ngoài ra, dịp nghỉ lễ năm nay, tại Bảo tàng tỉnh sẽ diễn ra Tuần lễ Văn hóa ẩm thực với nhiều hoạt động hấp dẫn. Theo đó, từ ngày 26-4 đến 2-5, du khách và người dân có thể tham gia lễ hội, thưởng thức hương vị những món ăn đặc trưng của cao nguyên, các loại hình nghệ thuật vùng miền đặc sắc. Dưới quần thể cây xanh của khu vực Bảo tàng nối liền với cụm công trình Nhà thờ Bác, Quảng trường Đại Đoàn Kết chính là điểm du lịch xanh ngay giữa lòng Phố núi, nhằm đem đến một kỳ nghỉ tại chỗ an toàn, thú vị cho người dân, đồng thời là điểm đến mới lạ với du khách.

Một góc Quảng trường Đại Đoàn Kết-lá phổi xanh của Phố núi Pleiku. Ảnh: Minh Châu



Sôi động tour nội tỉnh



Cao nguyên Gia Lai có thế mạnh về di sản văn hóa, thiên nhiên. Do đó, du lịch trải nghiệm đã “cháy” tour trước kỳ nghỉ lễ cả tháng. Anh Nguyễn Thanh Trung-một hướng dẫn viên các tour trekking-chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, lượng khách từ các thành phố lớn đổ về Gia Lai để trải nghiệm các loại hình trekking, hiking rất đông, dịp nghỉ lễ lại càng tăng vọt. Để tránh tình trạng du khách đổ dồn vào một điểm đến gây quá tải, dịp này, tôi không nhận khách tour khám phá thác K50 mà chuyển hướng trekking tour “Pa Sai La-con đường của cây cỏ và chim muông” (huyện Krông Pa). Tour này tôi chỉ nhận 5 du khách nam đến từ TP. Hồ Chí Minh và hành trình đi trọn vẹn trong 4 ngày nghỉ lễ”. Theo anh Trung, với hành trình 4 ngày 3 đêm, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều cảm giác và cảm xúc kỳ thú. Đó là ngắm nhìn ngôi làng của người Jrai bản địa tại điểm xuất phát, trekking theo cánh rừng chưa có lối mòn với rất nhiều bất ngờ đón đợi, chiêm ngưỡng đồi cỏ tranh từ trên cao và đi qua những con suối lớn, nhỏ, những cung đường núi tựa vào mây, ngủ đêm tại những ngọn núi hoang sơ giữa cao nguyên hùng vĩ.



Cũng do đặc thù của tour du lịch trải nghiệm có yếu tố mạo hiểm, anh Nguyễn Quang Tưởng-hướng dẫn viên các tour trekking thác 50, đỉnh Chư Nâm đã ngừng nhận tour từ đầu tháng 3, mặc dù nhu cầu của du khách đối với loại hình du lịch này rất lớn. “Không chỉ có dịp nghỉ lễ, mà từ đầu tháng 4, chúng tôi đã không có ngày nghỉ. Tôi đã từ chối nhiều gia đình trong tỉnh đặt tour trong dịp nghỉ lễ này để ưu tiên cho du khách ngoài tỉnh. Mỗi tour, chúng tôi cũng không nhận quá đông người để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách”-anh Tưởng nói.

Các tour trekking trải nghiệm thiên nhiên thu hút giới trẻ dịp nghỉ lễ. Ảnh: Minh Châu



Đối với các công ty du lịch, dịp nghỉ lễ năm nay là cơ hội vàng để phục hồi hoạt động kinh doanh. Theo đó, việc xây dựng các tour được tập trung hướng vào thị trường nội địa, điều chỉnh linh hoạt và đa dạng để phù hợp với xu hướng du lịch mới. Bà Trần Thị Vân-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du lịch Thiên Lộc-cho biết: “Thực tế là sau dịch Covid-19, các gia đình có xu hướng đi du lịch cùng nhau nhiều hơn. Từ thời điểm hoạt động du lịch bình thường trở lại, Công ty đón các đoàn khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đều là các nhóm gia đình. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, chúng tôi tiếp tục đón một nhóm gia đình gần 30 người đến từ TP. Hồ Chí Minh. Đặc thù ở nhóm du khách này là vừa có người lớn, trẻ em nên chúng tôi điều chỉnh điểm đến và các hoạt động trải nghiệm một cách linh hoạt theo yêu cầu chứ không theo tour, tuyến cố định”.



Du khách tăng cao trong dịp lễ mang đến luồng sinh khí mới cho du lịch nhưng cũng có những khó khăn trong công tác phòng-chống dịch. Các địa phương, doanh nghiệp cũng đã chủ động phương án để đảm bảo cho người dân và du khách kỳ nghỉ an toàn. Mới đây, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng có thông báo chỉ tiếp nhận số lượng du khách hạn chế để đảm bảo phòng dịch và vệ sinh môi trường. Do đó, du khách cần có những lưu ý khi trải nghiệm tour trekking trải nghiệm thiên nhiên, khám phá thác 50 nằm trong Khu Bảo tồn trong dịp nghỉ lễ này.



MINH CHÂU