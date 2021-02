Tú An chú trọng xây dựng đời sống văn hóa

(GLO)- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tích cực triển khai với nhiều giải pháp thiết thực, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng gia đình, thôn, làng văn hóa.





Hiện nay, 100% thôn, làng ở xã Tú An có nhà văn hóa, khu thể thao, sân bóng đá, bóng chuyền đáp ứng nhu cầu tập thể dục thể thao của nhân dân. Ảnh: Ngọc Minh

Xã Tú An có 1.392 hộ với 5.081 khẩu, sinh sống ở 6 thôn, làng. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm gần 17% dân số của xã. Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là động lực phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, những năm qua, xã Tú An đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn về lĩnh vực văn hóa; tổ chức tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương đến người dân. Trong đó, xã chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy các giá trị văn hóa, các di tích lịch sử-văn hóa; quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các làng đồng bào dân tộc thiểu số.



Ông Đinh Văn Thuyết-Trưởng thôn Pơ Nang-cho hay: Những năm qua, song song với phát triển kinh tế, người dân luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như duy trì nghề dệt thổ cẩm, thành lập đội cồng chiêng. Bà con tích cực tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao do địa phương tổ chức; thực hiện nghiêm các quy định trong hương ước, quy ước của làng, đoàn kết trong mọi sinh hoạt. Tổ hòa giải của làng thường xuyên hóa giải những xích mích, mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần kéo giảm đơn thư khiếu nại lên cấp trên. Vì vậy, từ năm 2015 đến 2020, Pơ Nang liên tục được thị xã công nhận là làng văn hóa.



Còn theo ông Trần Văn Trường-Trưởng thôn Tú Thủy 2, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chi hội Phụ nữ thôn thường xuyên vận động chị em tổ chức quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng hoa, hàng rào xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Thôn có đội bóng đá nam, đội bóng chuyền nữ nên phong trào tập luyện thể dục thể thao diễn ra rất sôi nổi. Sắp tới, thôn sẽ sửa chữa, nâng cấp sân bóng để phục vụ nhu cầu tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tinh thần của người dân.

Đường giao thông thôn Tú Thủy 2 (xã Tú An, thị xã An Khê) luôn xanh-sạch-đẹp từ khi thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ảnh: Ngọc Minh



Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, xã Tú An tích cực thực hiện Đề án xã hội hóa công tác văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Nhờ đó, đến nay, xã đã có Trung tâm Văn hóa-Thể thao; 6/6 thôn, làng có nhà văn hóa, khu thể thao, sân bóng đá, bóng chuyền đáp ứng nhu cầu tập thể dục thể thao của người dân.

Chủ tịch UBND xã Trần Thanh Cảnh cho biết: “Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt hơn 37% và 100% số trường học trên địa bàn xã đảm bảo việc thực hiện giáo dục thể chất. Trung bình mỗi năm, xã tổ chức 3-4 hội diễn, tham gia 5-7 hội thi văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao do thị xã tổ chức. Ngoài ra, xã tổ chức thường niên các giải bóng đá, bóng chuyền, việt dã, cà kheo, bắn nỏ, nhảy bao bố... góp phần phát triển văn hóa-xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc”.



Theo ông Cảnh, nhờ tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nên việc xây dựng thôn, làng, gia đình văn hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến năm 2020, 100% thôn, làng đều đạt danh hiệu văn hóa. Năm 2015, toàn xã có 82,29% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” thì đến cuối năm 2020, tỷ lệ này tăng lên 87,64%. Ngoài ra, toàn xã có 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.



“Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả phong trào này gắn với các phong trào thi đua khác. Những năm tới, xã phấn đấu có 90-95% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; duy trì 100% thôn, làng văn hóa”-Chủ tịch UBND xã Tú An thông tin.



NGỌC MINH