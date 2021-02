Truyền tải điện Gia Lai đảm bảo "mục tiêu kép" giữa mùa dịch

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Truyền tải điện Gia Lai đã tập trung tổng lực thực hiện "nhiệm vụ kép" với việc kích hoạt triển khai các biện pháp phòng-chống dịch ở mức cao nhất, đồng thời tăng cường đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải, phục vụ người dân đón Tết cổ truyền.

Tuyệt đối an toàn để chống dịch

Ngay khi xuất hiện trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa, Truyền tải điện Gia Lai lập nhóm Zalo riêng về phòng-chống dịch bệnh để thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo Công ty, của tỉnh.

Bên cạnh đó, đơn vị đã yêu cầu tất cả CBCNV thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ đồ dùng tiếp xúc làm việc hàng ngày; rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế làm việc đông người, đeo khẩu trang y tế; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch tại nơi làm việc và nơi sinh hoạt. Ngày 2-2, Truyền tải điện Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku phun hóa chất cloramin B tiêu độc, khử trùng tất cả các tòa nhà, văn phòng làm việc của đơn vị.

Đo kiểm tra thân nhiệt nhân viên vận hành trước khi vào làm việc tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đặng Đức Lý-Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai-thông tin: Để đảm bảo nhân sự, giữ vững tuyệt đối an toàn về lưới truyền tải, từ 15 giờ ngày 3-2, đơn vị đã thực hiện tập trung tại chỗ 100% CBCNV của Trạm biến áp 500 kV Pleiku và Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 cho đến khi hết dịch. Qua đó đã bố trí khu vực cách ly là nhà nghỉ ca tạm thời tại phòng hội trường của Trạm biến áp 500 kV Pleiku, phòng hội trường và khu nhà tập thể của Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2. Các kíp trực cũng được bố trí ăn, nghỉ tách biệt nhau để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bên cạnh đó, từ 7 giờ ngày 4-2, Truyền tải điện Gia Lai đã thực hiện tập trung tại chỗ 50% CBCNV với các Đội truyền tải điện: Chư Păh, Biển Hồ, Chư Sê, Chư Pưh. “Các đội sẽ phân theo nhóm, mỗi nhóm ở một phòng hoặc khu vực, ăn, nghỉ tách biệt. Trong suốt thời gian cách ly, tuyệt đối không có CBCNV nào được ra khỏi khu vực cách ly, không tiếp xúc với người bên ngoài. 50% CBCNV còn lại tiếp tục xử lý các tồn tại, bất thường trên tuyến đường dây. Cán bộ, công nhân viên của Truyền tải điện Gia Lai xác định sẵn sàng đón Tết ở trạm và trên tuyến đường dây lưới điện để đảm bảo an toàn cho bản thân và lưới điện”-ông Lý nhấn mạnh.

Vì cái Tết yên vui

Ông Vũ Ngọc Hưng-Trạm trưởng Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2-chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, vào mùa khô, cận Tết thì đường dây truyền tải thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải nên chúng tôi luôn phải “trực chiến” để sẵn sàng ứng phó kịp thời. Lãnh đạo đơn vị và anh em cũng động viên, khích lệ nhau cùng sẻ chia nỗi niềm đón Tết xa nhà, Tại các trạm cũng đã chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm dồi dào và những người lính truyền tải như chúng tôi cũng có cái Tết rất riêng của mình”.

Ca trực vận hành tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku đảm bảo các quy định về phòng dịch. Ảnh: Văn Ngọc

Trong dịp này, ngoài việc trực sẵn sàng xử lý sự cố, Truyền tải điện Gia Lai đã tăng cường công tác phối hợp cùng Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh), Nhà máy Đường An Khê về việc hỗ trợ người dân thu hoạch sớm 53 ha mía khu vực hành lang tuyến đường dây 220 kV Nhà máy Điện An Khê-Nhà máy Điện sinh khối An Khê để phòng ngừa cháy ảnh hưởng đến đường dây.

Truyền tải điện Gia Lai cũng đã chủ động triển khai vệ sinh tại 24 vị trí trên các đường dây 500 kV, 220 kV bị nhiễm bẩn, khu vực nhiều sương mù để ngăn chặn nguy cơ gây sự cố; dùng vòi nước áp lực cao xịt rửa sạch các chuỗi sứ cách điện cao áp khi các đường dây vẫn mang điện vận hành mà không phải cắt điện; thực hiện xử lý hiện tượng phát nhiệt cục bộ để không bị ngừng cung cấp điện; xử lý dây chống sét bảo vệ bị tổn thương…

"Ngoài ra, đơn vị yêu cầu 4 Đội truyền tải điện, 2 Trạm biến áp 500 kV và toàn bộ CBCNV tổ chức thực hiện quyết liệt nhất có thể với mục tiêu lưới truyền tải điện được vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho công tác phòng-chống dịch và phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền. Đây cũng là cách mà CBCNV của Truyền tải điện Gia Lai cùng chung tay với các cấp, các ngành của tỉnh nhằm quyết tâm chiến thắng dịch bệnh”-Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai nhấn mạnh.

VĂN NGỌC-VĂN HẢI