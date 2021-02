Gia Lai tăng cường phòng dịch, ngăn nhập cảnh trái phép dịp giáp Tết

Các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh Gia Lai túc trực 24/24 giờ trên biên giới, vừa thực hiện tốt công tác chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội dịp giáp Tết.



Xuân biên giới ấm tình quân dân

Các chốt kiểm dịch COVID-19 của Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai kết hợp công tác rà soát, không để lọt trường hợp xuất nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)



Những ngày cuối năm, số lượng công dân trở về từ nước ngoài, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng gia tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 nếu không được kiểm soát chặt chẽ.



Để không bất ngờ, bị động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang "căng mình" kiểm soát chặt biên giới, không để lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo ổn định an ninh chính trị tuyến biên giới những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Theo số liệu từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, năm 2020, tỉnh Gia Lai có hơn 2.200 người nhập cảnh, hơn 1.500 người xuất cảnh. Đặc biệt có 28 vụ nhập cảnh trái phép với 68 đối tượng.



Số liệu mới nhất cho thấy, từ ngày 1/1 đến ngày 4/2/2021, Gia Lai có 844 người nhập cảnh, 48 người xuất cảnh, cách ly 883 người do là thời điểm cận Tết, người dân trở về nước ăn Tết khá đông.



Đáng báo động, vào thời điểm cận Tết và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, Gia Lai có đến 12 vụ nhập cảnh trái phép với 39 đối tượng vi phạm chỉ trong 1 tháng đầu năm 2021.



Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh Gia Lai túc trực 24/24 giờ trên biên giới, "ăn lán, ngủ rừng" thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho người dân vùng biên yên tâm đón Tết cổ truyền.



Đặc biệt là ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới, hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch COVID-19.



Tại khu vực ngã ba biên giới sông Sê San, những ngày cuối năm, người thân của hai quốc gia thường xuyên qua lại, hỏi thăm nhau, cũng như đánh bắt cá và canh tác nương rẫy ở sát với hai bên bờ sông.



Lợi dụng tình hình tấp nập trước Tết, nhiều đối tượng trà trộn vào khu vực này nhằm xuất nhập cảnh trái phép. Do đó, Đồn Biên phòng Ia O, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh, trái phép dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Trung úy Đỗ Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Ia O, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị xác định đây là địa bàn trọng điểm của đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống người xuất nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về.



Thời điểm cận Tết, ngoài việc tăng số lượng các chốt chặn tại một số vị trí trọng yếu, đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các tuyến đường sông, cả trên tuyến đường bộ nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân khu vực biên giới vui Xuân, đón Tết.



Với tuyến biên giới dài khoảng 90 km, lực lượng chức năng ở các điểm chốt biên giới mỏng, vì vậy Bộ Chỉ huy Biên phòng Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng dân quân, công an, chính quyền địa phương trong việc phát hiện, triệt phá các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.



Các đồn, chốt thường xuyên luyện tập các phương án đánh bắt tội phạm, người xuất nhập cảnh trái phép sát với điều kiện, tình hình thực tế. Duy trì 24 tổ chốt và 10 tổ kiểm soát lưu động với 100% quân số để nắm chắc địa bàn, bảo đảm tuyến biên giới an toàn.



Đại úy Nguyễn Thanh Hà, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai cho hay, Đồn thường xuyên bố trí các lực lượng, trên các đường hướng vị trí trọng điểm ở trên biên giới và tổ chức luyện tập cho anh em các phương án, để khi tình huống xảy ra thì không bị động bất ngờ.



Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù là thời điểm giáp Tết, tuyến biên giới Đồn Ia O quản lý không có trường hợp xuất nhập cảnh nào xảy ra.



Hiện tại, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch đến từng Đồn Biên phòng.



Các đồn kết hợp với lực lượng dân quân, công an xã thành lập các tổ kiểm soát chốt chặn lâm thời, tổ phản ứng nhanh. Đồng thời, phân công cán bộ, chiến sỹ vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.



Để người dân Gia Lai có một cái Tết an toàn, cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới đang ngày ngày căng mình chống chọi với bao khó khăn, thách thức.



Chiến công không chỉ được ghi dấu tại các trận đánh thời chiến, mà còn được đáng giá qua sự bình yên của nhân dân thời bình. Tết năm nay, các chiến sỹ áo xanh lại thêm một lần xa nhà để âm thầm bảo vệ an toàn cho tuyến đầu Tổ quốc.

Theo Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)