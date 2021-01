Lễ kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn diễn ra từ ngày 15 đến 17-2

(GLO)- Sáng 22-1, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa và đón nhận bằng di tích quốc gia "Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá" đã tổ chức cuộc họp để bàn về kế hoạch tổ chức, triển khai chương trình lễ kỷ niệm. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì cuộc họp.



Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Dung



Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức đã bàn thảo về kế hoạch chi tiết Lễ kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa và đón nhận bằng di tích quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá”.

Theo dự kiến, lễ kỷ niệm diễn ra từ ngày 15 đến 17-2-2021 (từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Cụm di tích An Khê trường, thuộc quần thể Di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Sau phần lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, trên Báo Gia Lai điện tử (baogialai.com.vn) và fanpage facebook.com/baogialai.net sẽ là phần hội đặc sắc với các nội dung: hội cầu huê, phiên chợ Kinh-Thượng, hội cồng chiêng, hát cầu huê-hát tuồng, thi đấu võ thuật cổ truyền…



Lễ kỷ niệm là hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức nhằm ôn lại trang sử hào hùng của Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn; tưởng nhớ Tây Sơn tam kiệt, tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn. Qua các hoạt động này, Ban tổ chức cũng mong muốn tuyên truyền, quảng bá các hoạt động gắn với du lịch văn hóa, lịch sử để cùng với tỉnh và các địa phương khác phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Tây Sơn Thượng đạo.



Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ: Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng của tỉnh. Vì vậy, các sở, ban, ngành cũng như thị xã An Khê cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để việc tổ chức đảm bảo chu đáo, xứng tầm sự kiện. Đồng thời, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong thời điểm diễn ra sự kiện, đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

Sắp tới, Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể về các hoạt động của Lễ kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa và đón nhận bằng di tích quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá”.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Khi xây dựng kịch bản chi tiết lễ kỷ niệm phải lấy người dân làm chủ thể trong tất cả các hoạt động để tạo tính chân thực, gần gũi, tránh hình thức. Các đơn vị liên quan phải tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, rà soát các phần việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng kế hoạch; xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội; chỉnh trang sân bãi, thiết kế sơ đồ cụ thể để lễ kỷ niệm được diễn ra đảm bảo tính tôn nghiêm, trang trọng, đa dạng về nội dung, phù hợp với văn hóa.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách tham dự lễ hội như: phân luồng giao thông, bãi đỗ xe, địa điểm trực y tế tại khu vực lễ hội. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến tham quan trong quá trình lưu trú, ăn ở, đi lại và tham gia vào các hoạt động của lễ hội.



