Các bệnh viện ở Gia Lai đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19

(GLO)- Hai đoàn công tác của Sở Y tế Gia Lai vừa kết thúc đợt kiểm tra, giám sát tại 30 cơ sở y tế trên toàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng-chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” của Bộ Y tế. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở khám-chữa bệnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác.

Ông Đoàn Mạnh Thắng-Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế), Phó Trưởng đoàn kiểm tra số 1-cho biết: Từ ngày 9-11 đến 3-12, đoàn kiểm tra tại 30 đơn vị gồm các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra có 13 bệnh viện, trung tâm y tế đạt bệnh viện an toàn; 17 đơn vị còn lại đạt bệnh viện an toàn ở mức thấp; không có bệnh viện xếp loại không an toàn.

Công tác kiểm tra tập trung vào quy trình sàng lọc, phân luồng, cách ly phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định; công tác phân công trách nhiệm từng bộ phận, khoa, phòng của bệnh viện trong việc duy trì sự tuân thủ các quy định phòng-chống dịch Covid-19; quản lý an toàn người bệnh và người nhà người bệnh; quản lý an toàn nhân viên y tế; vệ sinh bệnh viện…

“Đồng thời, kiểm tra kỹ việc tập huấn, đào tạo cán bộ y tế, cách xử trí khi có dịch, cách sử dụng các phương tiện bảo hộ để hạn chế thấp nhất việc lây lan chéo trong bệnh viện. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi đánh giá các bệnh viện tuân thủ tương đối tốt việc thực hiện Bộ tiêu chí an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Đáng chú ý, có 2 bệnh viện kiểm tra lần đầu không đạt. Đoàn kiểm tra cho kỳ hạn 10 ngày để khắc phục và tiến hành kiểm tra lại thì 2 đơn vị này đã thực hiện chặt chẽ và đảm bảo quy trình”-ông Thắng nói.

Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Ở lần kiểm tra đầu, Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Đoàn kiểm tra cho đơn vị thời gian khắc phục. Sau đó, đơn vị đã làm chặt chẽ hơn theo hướng dẫn và đảm bảo các quy định.

Bà Vũ Thị Lan Hương-Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh-chia sẻ: “Là bệnh viện chuyên khoa, bệnh nhân chủ yếu là người già, có nhiều bệnh nền nên chúng tôi rất chú trọng công tác phòng-chống dịch Covid-19 nói riêng, các bệnh lây nhiễm nói chung. Đặc thù của bệnh viện là không có cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 mà chủ yếu trong quá trình sàng lọc, phân luồng nếu phát hiện những ca nghi ngờ thì xử lý cách ly ban đầu và báo cáo Sở Y tế để xử lý theo quy định. Đơn vị đặc biệt quan tâm công tác phòng-chống dịch; bố trí kinh phí xây dựng buồng khám bệnh hô hấp và phòng cách ly tạm thời đáp ứng các yêu cầu đề ra đảm bảo công tác phòng-chống dịch”.

Tương tự, trong lần kiểm tra đợt 1 vào tháng 8-2020, Bệnh viện Nhi tỉnh chỉ đạt an toàn bệnh viện ở mức thấp. Đợt kiểm tra lần này, đơn vị đã nâng lên mức bệnh viện an toàn. Bà Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-thông tin: Sau đợt kiểm tra lần đầu, đơn vị đã nhanh chóng rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác phòng-chống dịch. Theo đó, về kế hoạch đã có sự điều chỉnh, rà soát, khắc phục những bất cập.

Bên cạnh đó, Bệnh viện tổ chức tập huấn lại cho nhân viên y tế; kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác phân luồng triển khai chặt chẽ theo đúng quy định, đảm bảo tất cả người vào bệnh viện đều được khám sàng lọc và khai báo y tế theo quy định.

Ngoài ra, Bệnh viện cũng chuẩn bị đầy đủ trang-thiết bị, dụng cụ phòng hộ, máy móc, cơ sở vật chất… sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Qua đó, từ chỉ đạt mức an toàn bệnh viện ở mức thấp trong đợt kiểm tra trước, đợt này đã nâng lên mức bệnh viện an toàn. Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện chặt chẽ, liên tục trong thời gian tới.

Hiện tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đều thực hiện khám sàng lọc, phân luồng người bệnh, đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định. Ảnh: Như Nguyện

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở khám-chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã siết chặt hơn các biện pháp phòng-chống dịch để kiểm soát lây nhiễm. Người dân khi đến bệnh viện cũng đã phối hợp và đồng thuận cao với các biện pháp phòng-chống dịch mà các cơ sở khám-chữa bệnh triển khai thực hiện.

Ông Bùi Ngọc Lộc (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) cho hay: “Là người đi khám bệnh, tôi thấy cơ sở khám-chữa bệnh làm rất chặt chẽ, nghiêm túc từ khám sàng lọc ban đầu đến khai báo y tế. Tuy tốn chút thời gian nhưng tôi nghĩ là cần thiết để phòng-chống dịch bệnh. Mỗi người dân cần phối hợp để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình và cộng đồng”.

Cơ sở y tế là nơi có nguy cơ cao lây nhiễm và phát tán dịch bệnh. Vì vậy, các đơn vị phải thường xuyên triển khai chặt chẽ công tác phòng-chống dịch theo yêu cầu đề ra. Sau đợt kiểm tra này, Sở Y tế sẽ tiếp tục giám sát và kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

NHƯ NGUYỆN