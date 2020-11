Công an tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp với các công ty cao su

(GLO)- Chiều 27-11, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các Công ty TNHH một thành viên Cao su: Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh, Mang Yang tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2016-2020, các đơn vị thuộc Công an tỉnh và 4 công ty cao su thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao đổi thông tin… nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, các bên đã phát hiện và xử lý 358 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội như phá kho lấy mủ, phá hoại vườn cao su, lấy trộm vật tư, trộm cắp phân bón…; thu giữ 52 phương tiện, thu hồi hơn 12 tấn mủ cao su các loại.

Đặc biệt, ở một số nơi xuất hiện các vụ việc tranh chấp đất đai, xâm chiếm vành đai bảo vệ vườn cao su, Công an địa phương đã phối hợp với các nông trường cao su và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chấp hành, không tự ý lấn chiếm đất sản xuất. Các vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận liên quan đến các vấn đề như: nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến người dân xâm phạm tài sản, vườn cây, lấn chiếm đất đai; hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp trong tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp điều tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản của công ty cao su; công tác giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số, phòng-chống mất cắp mủ cao su…

Tiếp đó, lãnh đạo Công an tỉnh cùng lãnh đạo 4 công ty cao su đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025 để cùng tiếp tục hỗ trợ nhau trong việc đảm bảo an ninh trật tự.

Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh đã khen thưởng 8 tập thể, 35 cá nhân của 4 công ty cao su; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khen thưởng 7 tập thể, 6 cá nhân của Công an tỉnh; 4 công ty cao su khen thưởng 2 tập thể, 28 cá nhân của Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020.