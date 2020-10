Công an huyện Chư Prông đem lại niềm tin cho nhân dân

(GLO)- Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) có chiều hướng diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường bám địa bàn, đấu tranh, triệt phá; đồng thời, phát động nhân dân tích cực tố giác tội phạm. Chính vì thế, nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn chỉ trong một thời gian ngắn đã được khám phá thành công, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Để đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động các cấp, ngành, đoàn thể cùng chung tay đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm. Tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm như ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc… kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an huyện cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, các trinh sát giỏi bám địa bàn, lần theo các đầu mối với quyết tâm truy bắt bằng được tội phạm. Cùng với đó, xác định rõ các địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội như các xã: Ia Lâu, Ia Piơr, Bàu Cạn, Ia Boòng, thị trấn Chư Prông để có biện pháp nghiệp vụ phù hợp.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Chư Prông đã hoàn thành điều tra 3 vụ án giết người, 16 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 3 vụ đánh bạc. Đồng thời, triệt phá 4 vụ/7 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ/1 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy...

Mới đây nhất, ngày 5-10, Công an huyện đã tiến hành khởi tố hình sự đối tượng Dương Anh Tuấn (SN 1981, tên thường gọi là Toán; trú tại làng La, xã Ia O) về tội trộm cắp tài sản. Qua điều tra cho thấy, vào lúc 15 giờ ngày 4-9, Tuấn phát hiện tại rẫy điều của ông Phạm Văn Cường (làng Chư Kó, xã Ia Púch) có 1 máy băm mì nên Tuấn về thuê anh Trần Văn Vịnh (trú tại thôn An Hòa, xã Ia Drăng) đưa xe ô tô vào kéo. Tuy nhiên, khi kéo đến xã Ia Púch thì xe ô tô bị hư. Sau khi sửa xe xong, anh Vịnh không tiếp tục chở nên Tuấn giấu máy băm mì vào rừng rồi về nhà rủ em ruột là Dương Văn Thuật đến kéo về bán cho mẹ vợ của mình là bà Ngô Thị Nga với giá 2 triệu đồng. Tuấn đưa cho em trai 650 ngàn đồng, số tiền còn lại Tuấn tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ Tuấn. Tại Cơ quan Điều tra, đối tượng này còn khai nhận trước đó, ngày 22-8 đã cùng với Phi (chưa xác định được lai lịch) đến Đội 27, Nông trường Cao su An Phú (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông) đóng tại địa phận xã Ia Boòng để trộm cắp tài sản. Phát hiện 3 xe mô tô không có người trông coi nên Tuấn đã trộm 1 chiếc xe hiệu Yamaha Sirius BKS 81P4-4576 của anh Kpă Blơn (trú tại xã Ia Boòng). Sau đó cả 2 điều khiển xe về bán cho anh Nguyễn Chí Thanh (trú tại làng Chư Kó, xã Ia Púch) với số tiền 1 triệu đồng. Hiện nay, Công an huyện đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn.

Điều tra viên Công an huyện Chư Prông lấy lời khai đối tượng Dương Anh Tuấn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thời gian gần đây, tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp, Công an huyện đã chỉ đạo các trinh sát giỏi, nắm, bám địa bàn, theo dõi các đối tượng để điều tra, triệt phá. Vào lúc 15 giờ ngày 28-8, các trinh sát bắt quả tang Lương Văn Ánh (SN 1972) và Nông Văn Khí (SN 1970; cùng trú tại thôn 4, xã Ia Vê) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả thu giữ 1 gói ni lông đựng tinh bột màu trắng, qua giám định xác định đây là ma túy có trọng lượng 1,447 gram. Công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung tá Siu Kiên-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông-cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác này nên đã đạt được những kết quả khả quan”.

Trung tá Siu Kiên cho biết thêm, thời gian tới, lãnh đạo Công an huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, giám sát những đối tượng đang quản lý, giáo dục tại cộng đồng, đối tượng hình sự để chủ động phòng ngừa tội phạm. Song song với đó, tổ chức rà soát xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm về hình sự, tệ nạn xã hội, ổ nhóm tội phạm, các loại tội phạm mới nổi... để chỉ đạo tập trung đấu tranh, triệt phá.

VĨNH HOÀNG