Trường THPT Phạm Văn Đồng: Điểm sáng xanh-sạch-đẹp-an toàn

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) còn xây dựng môi trường sư phạm thân thiện và xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Ấn tượng đầu tiên khi đến Trường THPT Phạm Văn Đồng là một không gian vô cùng trong lành, mát mẻ. Khuôn viên trường rộng khoảng 2 ha được che mát bởi vô số cây xanh, cây ăn quả, thảm cỏ, bồn hoa, vài nơi điểm xuyết bằng một số tiểu cảnh non bộ, tháp thông tin bố trí hài hòa. Tường rào xung quanh trường đã không còn đơn điệu khi khoác lên mình “tấm áo mới” với nhiều bức tranh sống động, đầy ý nghĩa. Không chỉ thế, bên trong mỗi phòng học lẫn ngoài hành lang đều được trang trí theo từng chủ đề, chủ điểm, mang “bản sắc” riêng của từng khối lớp.

Thầy Trần Bá Công-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động, từ năm học 2017-2018, nhà trường đã căn cứ vào các tiêu chí quy định và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều đồng lòng, hào hứng chung tay thực hiện.

Những năm qua, nhà trường thường xuyên tu bổ, chăm sóc vườn sinh học, đồng thời trồng mới thêm nhiều cây bóng mát, cây ăn quả, các bồn hoa, cây cảnh trong sân trường phù hợp với tổng thể quy hoạch, phục vụ cho việc tổ chức hoạt động vui chơi, học tập. Mỗi lớp cũng được bố trí 1 chậu cây xanh để tạo cảm giác thư giãn, thoải mái cho giáo viên lẫn học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập.

Trường cũng đã xây dựng vườn thuốc Nam với hơn 60 loài cây quý hiếm, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học; quy hoạch khu vực và hướng dẫn các em học sinh trồng cây ăn quả. Đặc biệt, toàn bộ cây cảnh, hoa, cây bóng mát trong khuôn viên trường đều được gắn bảng tên và phân loại đến chi, loài, phục vụ cho quá trình dạy và học các bộ môn liên quan.

Thầy Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng bên một khoảng không gian xanh của trường. Ảnh: Mộc Trà

Cũng theo thầy Công, để đảm bảo 2 tiêu chí sạch và đẹp, nhà trường cũng tập trung triển khai nhiều phần việc như: lắp rèm che nắng cho các phòng học, thường xuyên vệ sinh cửa kính; tu sửa lớp học hàng năm sao cho đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch đẹp; đảm bảo nguồn nước sạch cho giáo viên và học sinh sử dụng hàng ngày; mua bổ sung thùng rác, trang bị 2 xe đẩy rác và hợp đồng thu gom rác thải; sắp xếp lại hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền đảm bảo tính thẩm mỹ và giáo dục.

Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Trường THPT Phạm Văn Đồng là một trong những cơ sở giáo dục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” do Sở phát động. Ngoài ngân sách nhà nước, đơn vị còn huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng trường, lớp. Cơ sở vật chất của trường cũng phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây thực sự là một mô hình tiêu biểu để các cơ sở giáo dục khác trong toàn ngành tham khảo, học tập.

Bên cạnh đó, Trường THPT Phạm Văn Đồng cũng là đơn vị tiên phong trong khối các trường THPT trên địa bàn tỉnh phát động phong trào trang trí lớp học, sơn và vẽ tranh trang trí tường rào, cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc sân trường”... Các phong trào, cuộc thi này được học sinh hưởng ứng tích cực, phụ huynh đánh giá cao và tạo sự lan tỏa trong toàn ngành.

Em Nguyễn Trương Hiếu (lớp 12A) hào hứng nói: “Hơn 2 năm gắn bó với mái trường, em cùng các bạn được tham gia nhiều hoạt động thú vị để chung tay xây dựng trường lớp xanh-sạch-đẹp. Em nhớ nhất là sự kiện vẽ tranh trang trí tường rào vào năm lớp 10. Khi ấy, em cùng 3 bạn khác trong lớp trực tiếp tham gia và phải mất khoảng 1 tháng mới hoàn thành bức tranh vẽ một thành phố ven biển xinh đẹp. Chúng em thấy rất vui”.

Sân trường xanh-sạch-đẹp giúp học sinh luôn yêu trường, yêu lớp. Ảnh: Mộc Trà

Dẫu chưa có điều kiện trải nghiệm, song những học sinh đầu cấp khi bước vào mái trường này cũng có nhiều cảm nhận tích cực. “Em khá bất ngờ khi thấy không gian trường, lớp học được trang trí sinh động, văn minh. Chính không gian này đã tạo cho em sự hứng thú đến trường học tập. Với vai trò lớp trưởng, em cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động các thành viên trong lớp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi và tích cực tham gia các phong trào xây dựng trường, lớp”-em Võ Thị Thiên Thanh (lớp 10A2) chia sẻ.

Với những nỗ lực trên, Trường THPT Phạm Văn Đồng 2 năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn”; được UBND huyện Ia Grai công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (năm học 2017-2018) và Giám đốc Công an tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (năm học 2018-2019); đạt giải A Giải thưởng Môi trường tỉnh Gia Lai năm 2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

MỘC TRÀ