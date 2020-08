Chư Pah: Ra mắt mô hình "Tín hữu Tin lành chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Sáng 2-8, UBND xã Ia Ka (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình "Tín hữu Tin lành chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại làng Bluk Blui. Đây được coi là mô hình điểm trong công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Chư Pah.

Mô hình được thành lập gồm 11 thành viên, sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần. Nội dung là phát hiện, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ trong nhân dân; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây là mô hình giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở với hình thức tự nguyện, có sự phối hợp và hỗ trợ của lực lượng Công an huyện và sự đồng thuận cao của bà con nhân dân với nhiệm vụ: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Công an huyện Chư Pah tặng quà cho làng Bluk Blui. Ảnh: Lê Hải

Làng Bluk Blui có 149 hộ với 587 tín đồ theo đạo Tin lành, chiếm 97%. Đây là một trong những làng chấp hành rất tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Dân làng luôn chung tay phát triển đời sống xã hội, xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, Công an huyện Chư Pah đã tặng 1 bộ lưới bóng đá và 1 bộ lưới bóng chuyền và bóng để thanh-thiếu niên và người dân làng Bluk Blui tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe.

LÊ HẢI