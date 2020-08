An Khê sẵn sàng cho năm học mới

(GLO)- Theo kế hoạch, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 3-9 để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2020-2021 diễn ra ngày 5-9. Ngay từ giữa tháng 8, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để phục vụ tốt nhất cho năm học sắp tới.

Tích cực chuẩn bị đón học sinh tựu trường

Giữa tháng 8, có mặt tại Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp (xã Thành An), chúng tôi nhận thấy không khí chuẩn bị cho năm học mới đang được nhà trường tích cực triển khai. Tại dãy nhà hiệu bộ, giáo viên cùng Ban Giám hiệu đang tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1 và lớp 6. Ở một số phòng học, các thầy-cô giáo tiếp tục củng cố, ôn luyện kiến thức cho những học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp trong năm học 2019-2020 để các em bước vào đợt kiểm tra lại. Trong khi đó, nhiều giáo viên cùng nhau dọn vệ sinh phòng học, sân trường.

Cô Nguyễn Thị Hòa-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: “Từ đầu tháng 8 đến nay, hàng tuần, Ban Giám hiệu nhà trường phân công cán bộ, giáo viên thay phiên dọn vệ sinh, lau rửa phòng học bằng nước sát khuẩn để phòng-chống dịch Covid-19. Hiện nhà trường đã tuyển được 89 học sinh lớp 1 và 81 học sinh lớp 6. Ngoài ra, 9 cán bộ quản lý, giáo viên của trường đã tham gia tập huấn phương pháp giảng dạy bộ sách giáo khoa lớp 1 mới”.

Tại Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Thành An), cán bộ và giáo viên cũng đang trồng hoa, dọn vệ sinh trường lớp, nhận hồ sơ tuyển sinh. “Ngày 15-8, giáo viên đã trả phép hè rồi đến trường tham gia dọn vệ sinh, trang trí phòng học để chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới. Ít hôm nữa, khi đơn vị thi công bàn giao dãy nhà mới, nhà trường sẽ tổ chức trang trí các phòng học và lau chùi bằng nước sát khuẩn phòng ngừa dịch Covid-19”-Hiệu trưởng Trần Thị Thu Hằng thông tin.

Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp (xã Thành An, thị xã An Khê) tổ chức ôn tập cho học sinh trước đợt kiểm tra lại. Ảnh: Nguyễn Tú

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê, năm học 2020-2021, 24 trường học trên địa bàn sẽ tuyển 3.836 học sinh cho các bậc học: mầm non, tiểu học và THCS. Đến thời điểm hiện tại, các trường đã cơ bản hoàn tất công tác tuyển sinh cho năm học mới. Giáo viên đã được tập huấn phương pháp dạy bộ sách giáo khoa “Cánh diều” dành cho học sinh lớp 1.

Ông Nguyễn Hữu Hưng-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo-cho biết: “Tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 3-9, học sinh tựu trường nhưng sẽ theo từng lớp với khoảng thời gian khác nhau”.

Xây dựng thêm cơ sở vật chất

Những năm qua, thị xã An Khê chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn. Nhờ đó, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Riêng năm 2020, thị xã đã đầu tư hơn 11 tỷ đồng để xây mới Trường Mẫu giáo Sơn Ca (phường An Bình) và xây thêm 6 phòng học cùng khu nhà vệ sinh cho Trường Mẫu giáo Măng Non.

Theo ông Phạm Quang Bửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê, 6 phòng học cùng khu vệ sinh của Trường Mẫu giáo Măng Non đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với công trình Trường Mẫu giáo Sơn Ca, đơn vị thi công cũng đang đẩy nhanh tiến độ để đến trước tháng 3-2021 sẽ bàn giao. “Trong năm 2021, thị xã sẽ đầu tư hơn 15 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng thêm cơ sở vật chất cho 4 trường học”-ông Bửu cho biết.

Dãy nhà 2 tầng kiên cố với 6 phòng học của Trường Mẫu giáo Măng non sắp được bàn giao để đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyễn Tú

Hệ thống giáo dục ngoài công lập ở An Khê những năm qua cũng phát triển mạnh với 4 trường tư thục. Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, các trường tư thục cũng từng bước đầu tư kinh phí xây dựng thêm cơ sở vật chất. Điển hình như Trường Mầm non tư thục Sắc Màu thuộc Công ty TNHH một thành viên Vinh Nguyễn Gia Lai (phường Tây Sơn).

Ông Nguyễn Trọng Minh-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH một thành viên Vinh Nguyễn Gia Lai-cho hay: “Chúng tôi đang xây dựng thêm 3 phòng học kiên cố với kinh phí đầu tư khoảng 2 tỷ đồng. Dự kiến khoảng đầu tháng 11-2020, các phòng học này sẽ đưa vào sử dụng. Chúng tôi cũng đã kiến nghị cấp thẩm quyền cho chủ trương thành lập thêm 1 trường mầm non ở phường An Tân”.

Bên cạnh đó, thị xã An Khê cũng đầu tư kinh phí cho các trường mua sắm thêm máy móc, thiết bị dạy học hiện đại nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. “Năm 2020, thị xã cấp kinh phí mua máy móc trang bị cho 3 phòng tin học của 3 trường. Mỗi phòng tin học có từ 35 đến 45 máy tính mới. Đồng thời, thị xã cũng trang bị cho tất cả các trường 1 máy lọc nước, 1 bộ thiết bị dạy học chương trình lớp 1 mới”-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã cho biết thêm.

NGUYỄN TÚ