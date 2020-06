Hội thi "Đã uống rượu, bia không lái xe"

(GLO)- Đó là chủ đề tại Hội thi Thanh niên Gia Lai với văn hóa giao thông năm 2020, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tại Hội trường 15-9 (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai)

Tham dự Hội thi có chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức hội thi; ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban ngành, doàn thể huyện Kông Chro cùng hơn 400 đoàn viên, thanh niên đến từ các huyện Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: Hà Phương

Hội thi kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên Gia Lai với văn hóa giao thông” tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực, như: không uống rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép; mỗi đoàn viên thanh niên trở thành một tuyên truyền viên tích cực vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành động đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện và không có tai nạn.

Ngay sau lễ khai mạc là hoạt động tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn; trò chơi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông; thực hành lái xe thăng bằng trên ván hẹp. Phần thi của các đội tuyên truyền giao thông đến từ 5 huyện gồm: chào hỏi, tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, hiểu ý đồng đội và tiểu phẩm an toàn giao thông thu hút sự cổ vũ sôi nổi của đại biểu có mặt.

Đội Kông Chro thể hiện tiểu phẩm “Luật đến tận làng”. Ảnh: Hà Phương

Hội thi là hoạt động ý nghĩa thiết thực hưởng ứng chủ đề của năm an toàn giao thông 2020; đồng thời thúc đẩy thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Trung ương Đoàn phát động. Các hoạt động của hội thi góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn .