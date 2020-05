Xã Trang ưu tiên xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Xã Trang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) hiện có hơn 1.430 hộ với gần 6.000 khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 64%. Giai đoạn 2016-2020, xã tập trung các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với nâng cao đời sống người dân.





Nỗ lực giảm nghèo



Những năm qua, việc thực hiện chế độ chính sách dành cho hộ nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền xã Trang quan tâm. Ông Nguyễn Hữu Hoàng-Phó Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Thông qua các nguồn đầu tư của Nhà nước, xã đã triển khai hỗ trợ vay vốn để xây dựng và sửa chữa 16 nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ kinh phí làm mới 6 nhà và sửa chữa 2 nhà cho đối tượng chính sách. Đồng thời, cấp gần 52 tấn phân bón, hơn 12,3 tấn lúa giống, 113 con bò giống, 53 con heo giống cho hộ nghèo, già làng, trưởng thôn, gia đình chính sách phát triển sản xuất”.

Hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Trang được quan tâm đầu tư. Ảnh: T.N





Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã tổ chức thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Chú trọng tuyên truyền giúp bà con thay đổi nhận thức, tiếp thu, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trương Thế Hanh: “Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” vận động tại xã và nguồn đóng góp từ người thân các gia đình, công lao động tại chỗ cùng với kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện điều phối, từ năm 2015 đến nay, xã đã triển khai xây dựng 13 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Các tổ chức đoàn thể xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vay vốn cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phát triển sản xuất, góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn xã”.



Cuộc vận động trên đã giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số dần thay đổi cách thức lao động sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống. Tiêu biểu như hộ bà Grõp (làng Kồ), hộ ông Amlôih và ông Rơ Mah Gen (làng Kol) đã vươn lên thoát nghèo nhờ được quan tâm hỗ trợ vay vốn xây nhà, được hỗ trợ bò giống, phân bón, vay vốn sản xuất, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm và chăm chỉ làm ăn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 11,32%, giảm 5,32% so với năm 2016, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.



Chung sức xây dựng nông thôn mới



Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy xã Trang xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đak Đoa chung sức xây dựng NTM”.

Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới ở các làng dân tộc thiểu số của xã Trang. Ảnh: T.N





Bí thư Đảng ủy xã Phạm Ngọc Tiến cho biết: “Xã thường xuyên phổ biến các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương và địa phương về xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, đồng thời chú trọng chuyển tải các nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, trong các buổi họp dân. Bên cạnh đó, khuyến khích và tạo điều kiện để các ban ngành, đoàn thể xã phát huy vai trò trong xây dựng NTM”.



Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã là hơn 3.500 ha, tăng gần 200 ha so với năm 2016; trong đó cây công nghiệp và cây ăn quả là 2.743 ha (tăng 427 ha). Về chăn nuôi, toàn xã có gần 1.800 con gia súc và hơn 5.400 con gia cầm, tỷ lệ lai hóa đàn bò đạt 54%, tỷ lệ nạc hóa đàn heo đạt 80%.



Góp phần vào thành công chung, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên xây mới nhà ở với kinh phí 6,46 tỷ đồng và góp trên 500 ngày công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng NTM; làm mới, sửa chữa 4,16 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, làm mới 3,2 km kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi còn tạo việc làm tại chỗ cho hơn 500 lao động; giúp đỡ vốn, cây con giống và kinh nghiệm sản xuất cho hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo.



Ông En-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn đóng góp của người dân, từ năm 2016 đến nay, xã Trang đã triển khai làm gần 10 km đường giao thông, 3 nhà sinh hoạt cộng đồng, 1 trạm y tế xã, 8 phòng học, hơn 1 km kênh mương. Tổng vốn đầu tư cho xây dựng NTM khoảng trên 33 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, xã Trang đã đạt 11/19 tiêu chí NTM, tăng thêm 6 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn”.

THANH NHẬT