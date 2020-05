Tình nguyện "Chung sức vì cộng đồng" tại xã Ia Băng

(GLO)- Ngày 30-5, tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã diễn ra chương trình tình nguyện “Chung sức vì cộng đồng”.

Tại chương trình, Đoàn khối An ninh nhân dân, Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân đã bàn giao công trình “Giọt nước nghĩa tình” cho người dân làng Klă Băng (xã Ia Băng), công trình trị giá 17 triệu đồng do cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị đóng góp. Đoàn Thanh niên Công an huyện Chư Prông giúp 10 người cao tuổi làm chứng minh nhân dân.

Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Chi đoàn Sở Tài chính tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 510.000 đồng) cho người dân khó khăn trên địa bàn xã.

Dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng những món quà là sự sẻ chia, động viên bà con nỗ lực vươn lên. Đây cũng là cơ hội để gắn chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ.

P.V Báo Gia Lai đã ghi lại một số hình ảnh tại chương trình ý nghĩa này:

Cán bộ, chiến sĩ bàn giao công trình thanh niên “Giọt nước nghĩa tình” cho người dân làng Klă Băng.

“Giọt nước nghĩa tình” là công trình giúp người dân làng Klă Băng có nguồn sước sạch để sử dụng.

Chiến sĩ công an giúp người cao tuổi làm chứng minh nhân dân.

Y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh cho người dân xã Ia Băng.

Máy siêu âm được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đem theo để khám bệnh cho người dân vùng khó.

Sau khi khám bệnh, người dân được phát thuốc điều trị và hướng dẫn cách sử dụng cụ thể.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia chương tình.

Trung tá Nguyễn Văn Tài-Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) tặng quà cho người dân.

50 suất quà (mỗi suất trị giá 510.000 đồng) được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân sau khi tặng quà.

Những món quà ý nghĩa này đã tạo động lực để người dân vượt qua khó khăn.