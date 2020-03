Kông Yang chuyển mình

(GLO)- Những ngày giữa tháng 3, chúng tôi về thăm vùng căn cứ cách mạng Kông Yang (huyện Kông Chro). Đi giữa màu xanh mê mải của núi rừng, của những vườn hoa trái, chúng tôi cảm nhận rất rõ mạch sống đang cuộn chảy mạnh mẽ nơi đây.



Ông Đinh Joang-Chủ tịch UBND xã Kông Yang đưa tôi vào các làng, vừa đi vừa phấn khởi kể về sự đổi thay. “Mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Khó khăn, gian khổ nhưng ông bà mình vẫn kiên cường bám trụ đánh giặc, xây dựng quê hương”-ông Joang chia sẻ.



Một thời không quên



Theo ông Joang, nhân chứng một thời đạn bom ở xã giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó có ông Đinh Sar hiện sống ở làng Hưng Dơng. Năm nay, ông Sar 85 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng nhưng còn khá minh mẫn. Ông nhớ từng chi tiết lịch sử những năm tháng kháng chiến. “Ở vùng đất này, chưa nơi nào già chưa đặt chân đến. Mỗi tấc đất, ngọn cây nơi đây từng thấm đẫm mồ hôi và cả máu của người dân bám trụ”-ông Sar tự hào. Ông là người tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Do thông thuộc đường sá, ông được giao nhiệm vụ liên lạc, dẫn đường cho bộ đội và vận động dân làng tích cực sản xuất lương thực ủng hộ bộ đội ăn no đánh thắng.

Ông Đinh Sar (bìa trái) cùng ông Đinh Hiăp ôn lại ký ức về thời kháng chiến. Ảnh: Đ.Y





Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Sar làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc (thuộc huyện Đak Pơ ngày nay). Sau đó, xã A17 thuộc huyện An Khê được thành lập, ông giữ chức Chủ tịch UBND xã. Năm 1991, xã A17 đổi tên thành xã Kông Yang và ông Sar được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã. Từ năm 1995, ông làm Bí thư Đảng ủy xã Kông Yang, đến cuối năm 1999 thì nghỉ hưu. Hiện nay, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn được dân làng tín nhiệm bầu làm già làng. Mọi việc lớn nhỏ trong làng, nhờ có ông đi đầu dẫn dắt mà ai nấy đều đồng thuận, làm theo.



Trong ngôi nhà sàn truyền thống, ông Đinh Hiăp kể cho chúng tôi nghe một thời oanh liệt. “Đây là vùng căn cứ kháng chiến nên quân địch đánh phá rất ác liệt. Từ thời chống Pháp, mình đã làm dân quân. Đến thời chống Mỹ, mình tham gia chiến đấu, đánh thắng nhiều trận ác liệt. Có lần mình trúng phải 3 viên đạn nhưng may còn giữ được tính mạng”-ông Hiăp hồi nhớ. Sau năm 1975, ông Hiăp lần lượt nắm giữ các chức vụ: Phó Bí thư Đoàn xã Yang Bắc, Phó Trưởng Công an huyện An Khê cũ (nay là thị xã An Khê), Bí thư Đảng ủy xã Ya Ma (huyện Kông Chro). Từ năm 1993 đến 1999, ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ya Ma, đến năm 2000 thì nghỉ hưu.



Nỗ lực xây dựng cuộc sống mới



Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nhân dân các dân tộc xã Kông Yang luôn đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày. Chủ tịch UBND xã Đinh Joang cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lựa chọn những cây, con giống mới cho năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất, chăn nuôi. Trong đó, chú trọng phát triển diện tích cây ăn quả trên đất dốc; sản xuất theo hướng hàng hóa; tranh thủ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất.



“Toàn xã có 3.519 ha đất sản xuất. Tổng đàn gia súc là 4.362 con, đàn gia cầm hàng chục ngàn con. Cùng với đó, các chương trình, dự án phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo phát huy hiệu quả rất tốt”-ông Joang nói thêm.

Một góc xã Kông Yang hôm nay. Ảnh: Đinh Yến





Theo con đường bê tông phẳng phiu, rộng rãi sang thôn 2, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi tham quan trang trại trồng cây ăn quả và chăn nuôi của gia đình chị Châu Liên Thủy. Chị hào hứng: “Gia đình tôi trồng 900 cây na. Trước đây, tôi chủ yếu trồng mì, bắp nên hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2018, gia đình quyết định chuyển sang trồng na, sau 1 vụ thu về hơn 90 triệu đồng tiền lãi. Ngoài ra, tôi còn trồng 50 cây cam, nuôi hơn 10 con bò để lấy phân bón cho cây trồng. Hiện giờ, thu nhập bình quân của gia đình khoảng 150 triệu đồng/năm”.



Đời sống nhân dân được nâng lên đã tạo thêm động lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đường giao thông nông thôn, đường nội đồng tại 100% thôn, làng của xã Kông Yang đều đã được cứng hóa; xã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Ông Joang tự tin: “Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề để xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kông Yang hôm nay càng quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày giàu đẹp”.



ĐINH YẾN