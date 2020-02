Ia Pa: Triển khai công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT năm 2020

(GLO)- UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Quyên

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Ia Pa tiếp tục được giữ vững. Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt đã chủ động tham mưu, quyết liệt đấu tranh, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Công tác nắm tình hình và tuyên truyền, phổ biến pháp luật có những bước chuyển biến rõ nét, xây dựng mới 2 mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm” và “Dòng họ Rmah tự quản về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” bước đầu có những kết quả tích cực. Các lực lượng đã quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phát hiện và xử lý 46 vụ việc, 97 đối tượng, tiến hành bắt 5 đối tượng truy nã và bắt 84 bị can, đối tượng vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra, xét xử. Xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường 21 vụ, 61 đối tượng với số tiền 58 triệu đồng, chuyển các cơ quan khác xử phạt gần 200 triệu đồng.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện thường xuyên, các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức và nội dung. Đã phát hiện, xử lý trên 1.800 trường hợp vi phạm với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Qua các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Nguyễn Thế Hùng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy chính quyền cơ sở phải đặc biệt quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống tội phạm, tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, thiết thực; coi công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trên cơ sở các giải pháp đề ra trong năm 2020, huyện Ia Pa phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo của địa phương trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Canh Tý 2020 và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua.