Chư Pah triển khai công tác phòng-chống tội phạm và an ninh năm 2020

(GLO)- Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tội phạm và an ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 21-2.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác an ninh luôn chủ động, các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn được xử lý kịp thời. Tội phạm hình sự được kìm chế, kéo giảm 3,5% so với năm 2018; 100% tin báo, tố giác tội phạm được phân công điều tra, xử lý; tỉ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm đạt 96,55%; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt 82,14%; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 chỉ số: giảm 13,05% số vụ, 7,7% số người chết, 41,67% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên bên cạnh đó, tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng về số vụ, số người nghiện và địa bàn; an ninh trật tự nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp, an toàn giao thông còn còn những bất ổn. Để khắc phục tình trạng trên, năm 2020, Chư Pah tập trung tăng cường đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân về phòng, chống tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời phát hiện, giải quyết ngay tại cơ sở các vấn đề có liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giáo dục, nhất là giáo dục truyền thống, lý tưởng đạo đức, lối sống cho thanh-thiếu niên, học sinh.

Chủ tịch UBND huyện Nay Kiên tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 1 tập và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND huyện Chư Pah tặng giấy khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân; đồng thời tặng giấy khen cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019.