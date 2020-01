Tết này du xuân lòng hồ Ayun Hạ

(GLO)- Công trình thủy lợi Ayun Hạ không chỉ phục vụ nước tưới, sinh hoạt cho người dân các huyện, thị xã khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai mà nơi này còn là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh. Để sẵn sàng phục vụ du khách khi đến dã ngoại trong những ngày Tết Nguyên đán năm nay, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đã tăng cường đầu tư trang thiết bị và phương tiện vận chuyển.

Đường vào khu du lịch sinh thái Ayun Hạ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Đến thời điểm này, Xí nghiệp Thủy nông Đầu mối-Kênh chính Ayun Hạ trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đã hoàn tất các hạng mục hạ tầng và trang trí hoa để chuẩn bị đón lượng du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan dã ngoại trên những chiếc thuyền du lịch và ca nô trên lòng hồ Ayun Hạ. Đặc biệt, Tết Canh Tý năm nay, Công ty đã đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết từ bãi đậu xe, vé vào cổng, cách bố trí các gian hàng trò chơi giải trí, chụp ảnh lưu niệm, dịch vụ ăn uống, giải khát, hàng lưu niệm đặc trưng của địa phương và nhất là trang bị canô cùng đội ngũ thuyền viên sẵn sàng phục vụ du khách đến tham quan dã ngoại.

Canô tốc độ cao và du thuyền sẵn sàng đưa đón khách tham quan dã ngoại trong lòng hồ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Nguyễn Thanh Bình-Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai cho hay: "Tết năm nay, Công ty đã đầu tư trang trí lại mặt bằng, sắp xếp các khu vực vui chơi giải trí và các dịch vụ khác đi vào nề nếp. Đặc biệt, đưa vào sử dụng các du thuyền và canô mới, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp đảm bảo an toàn cho du khách tham quan dã ngoại khu vực đầu mối và lòng hồ Ayun Hạ". Ông Bình cho biết thêm, điểm nhấn năm nay là Công ty đã đầu tư nâng cấp cổng ngõ vào công trình. San ủi, xây dựng bãi đậu xe máy, ô tô theo quy hoạch, đưa vào sử dụng 2 nhà vệ sinh di động cùng các thùng rác nhựa nắp lật để đảm bảo vệ sinh môi trường. Lắp đặt hệ thống camera quản lý hoạt động an ninh bến bãi đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách. Trang trí các loại hoa cảnh cho du khách chụp ảnh, phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Phú Thiện, xã Ayun Hạ tổ chức túc trực 24/24 giờ.