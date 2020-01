Những vườn hoa xuân của lính

(GLO)- Xuân đang về trong từng cánh én báo tin vui. Ngắm nhìn những vườn hoa do mình gieo trồng, chăm sóc đang tỏa hương, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 có thêm động lực học tập và công tác.





Từ những ngày đầu tháng 11-2019, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) đã chuẩn bị làm đất để gieo trồng hơn 1.000 cây hướng dương cho kịp khoe sắc với mùa xuân. Trồng hoa tưởng dễ mà lại khó khi cán bộ, chiến sĩ vốn chỉ quen cầm súng, lạ lẫm với việc gieo hạt, ươm mầm. Để có được vườn hoa như ý là cả một quá trình kỳ công từ khâu chuẩn bị làm đất, tưới ngày 2 lần; việc bỏ phân, phun thuốc đều phải đúng kỹ thuật, hàng ngày phải kiểm tra, xới đất, vun gốc, vặt bỏ lá già, sâu bệnh. Đại úy Nguyễn Đình Phúc-Chính trị viên Tiểu đoàn 1-chia sẻ: “Khâu chuẩn bị của chúng tôi bắt đầu rất sớm. Việc chăm sóc hoa cẩn thận, tỉ mỉ, cụ thể được hướng dẫn đến từng chiến sĩ, cũng như nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hàng ngày ở đơn vị”. Được biết, Tiểu đoàn 1 vinh dự là đơn vị 2 năm liên tiếp được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Phong trào trồng hoa hướng dương hiện nay đã phổ biến rộng rãi không chỉ ở Sư đoàn 320 mà còn rộng khắp các đơn vị trong Quân đoàn.

Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn Trinh sát 28, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 bên vườn hoa hướng dương đang nở rộ. Ảnh: V.D.H





Ở Tiểu đoàn Trinh sát 28 (Bộ Tham mưu), các chiến sĩ đang háo hức đếm ngược thời gian để đón hội thi hoa xuân. Dọc hai bên lối đi hay trong khuôn viên những khu vườn vài chục mét vuông là những loại hoa được tạo thế, kết thành hàng đẹp mắt đang chờ bung nụ, tỏa hương. Ngoài những loài hoa phổ biến như: hướng dương, cánh bướm, hồng, ly, cúc, xác pháo, mào gà còn có các loại hoa quý như hoa giấy Nhật Bản, lan, mai… được cán bộ, chiến sĩ dày công sưu tầm và nâng niu chăm sóc. Binh nhất Nguyễn Hữu Cường-chiến sĩ Đại đội 1 (Tiểu đoàn Trinh sát 28) bộc bạch: “Tết này, tôi không về với gia đình. Lúc đầu, tôi cũng thấy buồn. Nhưng khi cùng đồng đội làm công tác chuẩn bị cho ngày Tết, tôi thấy rất ấm lòng”. Chiều bên những vườn hoa, anh em chiến sĩ vừa tưới nước vừa chuyện trò rôm rả, không gian ấy vừa ấm cúng vừa gần gũi.



Đứng chân trên eo biển miền Trung mênh mông cát trắng (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) nên việc gieo trồng và chăm sóc hoa khó lại càng thêm khó. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cẩn thận, tỉ mỉ trong việc chọn giống, gieo trồng và chăm sóc để đưa hương sắc xuân đến vùng đất nắng gió này. Nhiều loài hoa kén đất, khó trồng như dạ yến thảo, địa lan tím… nhờ sự cần cù và bàn tay khéo léo các chiến sĩ mà bung nụ, trổ hoa dưới trời xuân. Trung sĩ Lý Tiến Dũng-học viên Đại đội 11 (Tiểu đoàn 4) lần đầu đầu tiên ăn Tết trong quân ngũ-chia sẻ: “Tết là dịp sum vầy bên gia đình, người thân, nhưng vì nhiệm vụ chúng tôi tạm quên đi những hạnh phúc đó. Được cùng đồng đội làm công tác chuẩn bị Tết, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, ngắm nhìn những bông hoa, chồi non hé nụ, chúng tôi thấy tâm hồn rất thư thái, mọi nỗi nhớ cũng dần vơi đi”.



Bên cạnh những giống hoa ngắn ngày phục vụ cho dịp Tết thì việc chăm sóc những loại hoa dài ngày như hoa giấy, hoa chuông vàng cũng được các đơn vị quan tâm. Những mô hình giá hoa cơ động được bố trí khoa học xung quanh đơn vị tạo nét đặc biệt trong khuôn viên. Cùng với đó, các công trình thanh niên chào mừng 45 năm ngày thành lập Quân đoàn (26/3/1975-26/3/2020) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hệ thống bảng tin được tu sửa và làm mới.



Một mùa xuân mới đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dù đón Tết xa nhà nhưng với nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, vì sự bình yên của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn 3 luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ với tâm thế: “Đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”. Sắc hoa xuân như đón đợi một năm mới tràn ngập niềm vui và may mắn.



VŨ DUY HIỂN