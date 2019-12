Khi cán bộ Gia Lai tiên phong hiến máu

(GLO)- Ngày càng có nhiều cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những cán bộ trẻ gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN). Từ nghĩa cử này, nhiều người không phân biệt nam nữ, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo đã sẵn sàng hiến máu cứu người. Hàng chục ngàn bệnh nhân nhờ đó đã được cứu sống.

Cán bộ đi trước...

Không chỉ tuyên truyền, vận động, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã hưởng ứng và tiên phong tham gia một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo cao cả: hiến máu cứu người. Có thể kể đến những điển hình của phong trào HMTN trong thời gian qua như: Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; ông Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Hà-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Sê; ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Pleiku; ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; ông Ksor Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông; ông Phan Văn Bước-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku; các ông: Dương Đình Diện, Cao Xuân Nam, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đoàn Xuân Dũng (cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh); các ông: Đặng Đức Lộc, Nguyễn Tiến Phương (cán bộ Thanh tra tỉnh); ông Siu Troach (cán bộ Hội Nông dân tỉnh); các ông Đỗ Văn Hùng, Ksor Hion (cán bộ huyện Ia Pa)...

Bà Huỳnh Nữ Thu Hà (giữa)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tham gia HMTN. Ảnh: H.C

Đặc biệt, có những người đã trực tiếp HMTN hàng chục lần. Đó là bác sĩ Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh với 28 lần hiến máu, được Ban chỉ đạo quốc gia về vận động HMTN chọn là một trong 100 người tiêu biểu của cả nước trong công tác HMTN năm 2016; các anh: Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Ngọc Thuấn, Phạm Bá Truyền (thành viên Câu lạc bộ Nhân Ái, TP. Pleiku) mỗi người hiến máu hơn 50 lần. Đáng chú ý, anh Nguyễn Văn Quý-Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội Thương (TP. Pleiku), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhân Ái đã tham gia HMTN suốt 20 năm nay với 84 lần, được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng danh hiệu “Hiệp sĩ hiến máu”. Anh Quý cho biết: “Câu lạc bộ Nhân Ái được thành lập từ năm 2001, đến nay đã có hơn 70 thành viên đăng ký hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Câu lạc bộ luôn có đủ lượng máu sống với các nhóm máu A, B, AB, O và nhiều nhóm máu quý hiếm khác. Xác định cứu người là trên hết nên các thành viên trong câu lạc bộ luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hễ nhận được thông tin là lên đường đi hiến máu. Trung bình mỗi năm, Câu lạc bộ hiến hơn 100 đơn vị máu”.

Lan tỏa phong trào HMTN

Sau Câu lạc bộ Nhân Ái, nhiều câu lạc bộ HMTN khác cũng đã được thành lập như: Máu nóng Gia Lai, Máu hiếm Gia Lai, Giọt hồng Pleiku, Hiến máu dự bị thị xã Ayun Pa... Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng tích cực tham gia như: Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Nghề số 5 (Bộ Quốc phòng), Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai, Công ty Thủy điện Ia Ly, Giáo xứ Thăng Thiên (phường Hội Thương), Giáo xứ Đức An (phường Ia Kring, TP. Pleiku)... Các đơn vị này sẵn sàng HMTN, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân hồng, Ngày toàn dân HMTN (7-4), Hành trình đỏ... Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-cho biết: “Các CLB, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đã để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp khi tham gia HMTN. Điều ấy đã giúp lan tỏa phong trào HMTN, ngày càng thu hút nhiều người tham gia đóng góp vì sức khỏe cộng đồng”.

Từ một tỉnh có ít người HMTN, đến nay, Gia Lai đã có nhiều tập thể, cá nhân sẵn sàng hiến máu cứu người. Qua 72 đợt phát động HMTN năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 14.211 đơn vị máu, đạt 104,5% chỉ tiêu do Ban chỉ đạo quốc gia về vận động HMTN giao, tăng 7% so với năm 2017. Phát huy kết quả này, năm 2019, toàn tỉnh đã phát động thành công 76 đợt HMTN và tiếp nhận được 15.200 đơn vị máu, đạt 108,5% chỉ tiêu, tăng 7% so với năm 2018. Đặc biệt, trong năm 2019 có 418 đơn vị máu được hiến khẩn cấp, góp phần quan trọng vào việc cứu người và kịp thời phục vụ công tác khám, điều trị, chữa bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.