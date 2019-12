Ia Blang "về đích" nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Ia Blang là một trong 3 xã của huyện Chư Sê (Gia Lai) sớm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015. Xác định xây dựng NTM là không có điểm kết thúc, xã Ia Blang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hiện xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao và đang chờ cấp trên công nhận đạt chuẩn.

Là một trong những xã có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi của huyện Chư Sê, năm 2015, xã Ia Blang đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đầu năm 2019, khi được chọn là một trong 4 xã điểm của tỉnh tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, cả hệ thống chính trị và người dân xã Ia Blang nhanh chóng bắt tay vào cuộc. Ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Khi rà soát lại 19 tiêu chí của xã thì có 5 tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững gồm: quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Sau đó, xã phân công cán bộ phụ trách các tiêu chí này đánh giá lại một cách cụ thể để có giải pháp triển khai hiệu quả. Đồng thời, xã tập trung xây dựng làng Nhã thành làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trung tâm xã Ia Blang. Ảnh: G.H

Làng Nhã có 114 hộ với 522 khẩu. Sau khi được chọn làm điểm triển khai xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo tiền đề để xã Ia Blang đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2019, cán bộ và người dân làng Nhã đã đồng lòng, chung sức thực hiện các tiêu chí. Người dân đã tự nguyện hiến đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn, chủ động làm nhà vệ sinh đạt chuẩn, di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm ra xa nơi ở... Điển hình như hộ bà Siu Đuh hiến hơn 2.000 m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng; hộ bà HHich và hộ ông Klua hiến tổng cộng hơn 2.000 m2 đất để làm sân thể thao cho làng. Ngoài ra, người dân còn đóng góp được 105 triệu đồng để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Bà Siu Đuh cho biết: “Xây nhà sinh hoạt cộng đồng là để giúp cho bà con có chỗ sinh hoạt nên mình rất ủng hộ. Mình không có tiền đóng góp thì tham gia hiến đất. Giờ làng mình đã có nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang, rộng rãi nên bà con rất vui”.

Chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân xây dựng làng NTM, ông Siu Lin-Trưởng thôn Nhã-cho hay: “Trong các cuộc họp làng, chúng tôi đều tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM để bà con hiểu. Khi đã hiểu, người dân rất nhiệt tình ủng hộ và tự giác chỉnh trang nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh, nỗ lực phát triển sản xuất. Người dân bây giờ đều biết trồng xen cây ăn quả như mít, sầu riêng, bơ trong vườn cà phê để tăng thêm thu nhập”.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Ia Blang Nguyễn Văn Khôi cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã xác định để đạt chuẩn xã NTM nâng cao, ngoài việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được thì phải từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, quan trọng là nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Người dân cũng thường xuyên tự giác dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, trồng cây xung quanh nhà ở, khu dân cư để tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Cả 13/13 thôn, làng của xã đều đã xây dựng được hương ước, trong đó có nội dung về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, xã đã thành lập Tổ dịch vụ môi trường để thu gom, vận chuyển rác về bãi rác của huyện để xử lý… Từ nguồn kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng do huyện và tỉnh hỗ trợ, xã đã xây dựng Trạm Y tế đạt chuẩn. Đồng thời, xã tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; đến nay đạt hơn 90%. “Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 38,5 triệu đồng/năm (tăng 1,3 lần so với thời điểm được công nhận đạt chuẩn NTM), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7% (giảm 0,65% so với thời điểm được công nhận đạt chuẩn NTM)”-ông Khôi cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê: “Sau khi rà soát 9 xã đã đạt chuẩn NTM của huyện thì xã Ia Blang có điều kiện tốt nhất để phấn đấu xây dựng NTM nâng cao. Vì vậy, huyện đã chọn Ia Blang làm điểm xây dựng xã NTM nâng cao năm 2019. Đến nay, xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao”.