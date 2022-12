Một khách sạn Việt Nam vào danh sách chỗ ở mới tốt nhất 2023 của báo Mỹ  

CNN lựa chọn 20 khách sạn mới nhất có chất lượng tốt trên khắp thế giới để đưa vào danh sách những nơi khách nên đặt phòng vào năm tới.





Năm 2023 dự báo đầy hứa hẹn cho du lịch quốc tế khi thêm nhiều hạn chế Covid-19 biến mất ở nhiều quốc gia, các đường bay mới ra mắt và ngành khách sạn trở lại cuộc đua thu hút du khách. CNN đã lựa chọn 20 khách sạn trên khắp thế giới được khai trương vào cuối 2022, đầu 2023 và khuyên du khách nên đặt phòng ở những nơi này.





Những căn phòng có thiết kế phong cách Đông Dương với tầm nhìn biển khơi. Ảnh: The Anam



Đại diện Việt Nam là khu nghỉ 4 sao The Anam Mũi Né. Khu nghỉ được chú ý vì là dự án độc lập do chủ đầu tư người Việt Nam sở hữu và vận hành - ông Phạm Văn Hiến. Dự kiến sẽ khai trương vào giữa tháng 1.2023 nhưng nhiều tháng trước, nơi này đã được khai thác thử nghiệm và gây ấn tượng với du khách.



The Anam Mũi Né thiết kế thanh lịch lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp ở Đông Dương với vật liệu thủ công, tượng điêu khắc trên chân cột, bồn tắm có chân đế và bàn bọc da.



Mỗi phòng trong số 127 phòng của The Anam đều có những bức tranh gốc của các họa sĩ Việt Nam để kể câu chuyện của đất nước; ngay cả đồ gỗ cũng được làm thủ công bởi những người thợ thủ công địa phương bằng cách sử dụng gỗ có nguồn gốc từ việc thu hoạch bền vững ở trong nước. “Không chỉ là một khách sạn sang trọng, The Anam còn là bức thư tình gửi đến du khách quốc tế từ Việt Nam”, CNN nhận xét.



Khu nghỉ nằm trên bờ biển cát trắng đường Nguyễn Đình Chiểu, thuộc Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tầm nhìn trực diện ra đại dương. Ngoài khu nghỉ ở Mũi Né, tập đoàn The Anam của ông Hiến còn đang sở hữu The Anam Cam Ranh 5 sao khai trương từ 2017.



Bình Thuận là địa phương phát triển du lịch từ rất sớm, nơi có “thành phố resort” ở Mũi Né được hình thành từ những năm đầu 2000. Biển Mũi Né có sóng và gió phù hợp để chơi các môn thể thao trên biển và cũng được mệnh danh “thánh địa” lướt ván buồm Đông Nam Á. Du lịch Bình Thuận dự đoán bùng nổ trở lại khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được vận hành, hiện chuẩn bị thông xe kỹ thuật, kết nối thuận tiện cho du khách đến từ TP.HCM; đặc biệt là khi sân bay Phan Thiết dự kiến hoàn thành trong năm 2023.



Các khách sạn khác trong danh sách còn có ở các nước Bhutan, Maldives, Nhật Bản, Mỹ, Mexico, Úc, Nam Phi, Ý, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ...



Theo Vi Nguyễn (TNO)