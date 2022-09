Nhà hàng Việt Nam lọt top 25 nhà hàng cao cấp châu Á

Theo công bố mới nhất của TripAdvisor, Kabin Restaurant của Việt Nam là 1 trong 25 nhà hàng cao cấp châu Á 2022 do thực khách của TripAdvisor bình chọn.

Kabin Restaurant, nằm trong khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon, TPHCM, đọ sức cùng rất nhiều nhà hàng nổi tiếng thế giới ở châu Á, đứng thứ 24 trong danh sách bình chọn.



Nhà hàng Kabin được bình chọn là 1 trong 25 nhà hàng cao cấp tốt nhất châu Á. Ảnh: TripAdvisor

Trước khi trở thành 1 trong 25 nhà hàng cao cấp tốt nhất châu Á, Kabin đã đứng đầu trong số 10 nhà hàng sang trọng tốt nhất Việt Nam cũng do TripAdvisor bình chọn, cùng với Vista Restaurant (Mũi Né), Temple Restaurant (Hội An) và một số nhà hàng ở Hà Nội và Đà Nẵng.

Là một trong những nhà hàng Hoa nổi tiếng ở TPHCM, Kabin Restaurant rất được lòng thực khách từ không gian ấm cúng, thoải mái với nội thất mang đậm phong cách Trung Hoa, đến vị trí đắc địa bậc nhất TPHCM có tầm nhìn là toàn cảnh sông Sài Gòn thơ mộng, yên bình.

Không gian ấm cúng tại nhà hàng

Các món ăn ở đây do đầu bếp gốc Hoa đảm trách. Một trong những món ăn được yêu thích nhất là Dimsum, rất nhiều thực khách đã không tiếc lời khen cho món ăn này vì nó mang một màu sắc, hương vị riêng và độ tươi ngon của nguyên liệu là điều mà ít nhà hàng nào làm được.



Dimsum là món ăn được đánh giá cao tại Kabin Restaurant. Ảnh: Renaissance Riverside Hotel Saigon

Ngoài ra, những món ăn truyền thống của Trung Hoa như há cảo tôm, vịt quay Bắc Kinh, chân gà hấp tàu xì, bành bột chiên giòn sốt XO,…cũng được những đầu bếp ở đây chế biến cẩn thận, tỉ mỉ, mang đến hương vị của ẩm thực Trung Hoa một cách trọn vẹn nhất.



Món ăn mang đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa được phục vụ tại nhà hàng. Ảnh: Renaissance Riverside Hotel Saigon

Nhà hàng phục vụ cả thực đơn gọi món và thực đơn buffet, với giá dao động khoảng 250.000 đồng/món.

Top 25 nhà hàng cao cấp tốt nhất châu Á là bảng xếp hạng do thực khách trên khắp thế giới và bình chọn giải thưởng Travelers' Choice Awards 2022 Best of the Best. Đây là giải thưởng thường niên do độc giả bình chọn trên TripAdvisor – website du lịch hàng đầu thế giới. Giải thưởng nhằm tôn vinh những điểm lưu trú, nhà hàng có chất lượng tốt dựa trên đánh giá và bình chọn của du khách đã trải nghiệm trên toàn thế giới.

25 NHÀ HÀNG CAO CẤP TỐT NHẤT CHÂU Á

1. Akira Back, Thái Lan

2. Summer Pavilion, Singapore

3. Tin Lung Heen, Trung Quốc

4. Mandarin Grill + Bar at Mandarin Oriental, Hong Kong (Trung Quốc)

5. The District Grill Room and Bar, Thái Lan

6. The Raj Pavilion, Ấn Độ

7. Boy’N’Cow, Indonesia

8. Kaage at VARY by Atmosphere, Maldives

9. China Blue by Jereme Leung, Philippines

10. Karavalli, Ấn Độ

11. Bai Yun, Indonesia

12. Ukiyo, Ấn Độ

13. Mekong-Pan Asia Restaurant, Ấn Độ

14. Cinnamon, Ấn Độ

15. Iza, Campuchia

16. Le V restaurant, Thái Lan

17. Gozip Dol Wooluck – Hamdok, Hàn Quốc

18. Koral Restaurant, Indonesia

19. Finestra Italian Steakhouse, Philippines

20. Colony, Singapore

21. Origin Grill, Singapore

22. KOMA Singapore, Singapore

23. The Peak, Philippines

24. Kabin, Việt Nam

25. Shang Palace, Shangri-La Colombo, Sri Lanka

Theo TripAdvisor