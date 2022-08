Lý giải nguyên nhân cá voi liên tục xuất hiện ở vùng biển Đề Gi

(GLO)- Thông tin từ hướng dẫn viên du lịch Tommy Toàn (37 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), đàn cá voi xanh xuất hiện khoảng một tháng nay, ban đầu có 8 con, hiện còn 2 con một đực và một cái (con đực nhỏ hơn). Cá voi vào rất gần bờ, có khi cách bờ chừng 500 mét.





Trước thông tin đàn cá voi xanh trên là loài cá quý hiếm được liệt kê trong Sách đỏ IUCN thì Tổ chức Sinh vật biển Marine Life Vietnam đã lên tiếng xác nhận, cá voi xuất hiện tại biển Đề Gi (tỉnh Bình Định) trong thời gian gần đây không phải cá voi xanh mà là loài cá voi Bryde (Balaenoptera edeni Anderson, 1879).



Loài cá voi Bryde có thân màu nâu xám với phần bụng hơi hồng, trên đỉnh đầu có hai lỗ phun nước.

Hình ảnh cá voi săn mồi trên biển Đề Gi, tỉnh Bình Định. Ảnh: Thái Hồng Kỳ-Báo VOV





Việc cá voi thường xuyên xuất hiện ở vùng biển Đề Gi, Tiến sĩ Nguyễn Tác An-Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, lý giải trên Zingnews: "Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy môi trường biển nơi đây sạch, trong lành và nguồn thức ăn trù phú". Cũng theo ông, vùng biển Đề Gi là nơi duy nhất ở Việt Nam có hiện tượng cá voi khỏe mạnh bơi vào gần bờ săn mồi kiếm ăn suốt nhiều ngày.



Đồng quan điểm trên, Tiến sĩ Nguyễn Tác An-Trưởng phòng Động vật có xương sống biển, Viện Hải dương học-Tiến sĩ Võ Văn Quang, lý giải trên VnExpress: Cá voi xuất hiện chủ yếu theo nguồn thức ăn di cư, là các đàn cá mồi nhỏ như cá cơm, cá trích, ruốc hay sinh vật nổi. Cá mồi nhiều do môi trường, dòng chảy và dinh dưỡng ở vùng biển đó quyết định.



"Khó có thể để đánh giá sự xuất hiện của cá voi là dấu hiệu hệ sinh thái biển khỏe mạnh nếu chỉ bằng quan sát, mà cần phải thu mẫu phân tích. Song các bức ảnh cho thấy nước biển ở khu vực Đề Gi tương đối trong xanh"-Tiến sĩ Quang nói thêm.



Sự xuất hiện cá voi khỏe mạnh ở vùng biển Đề Gi chủ yếu do di chuyển theo nguồn thức ăn và đó là tín hiệu tốt, khá hiếm gặp. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, nếu cá voi cảm thấy không an toàn hoặc nguồn thức ăn ít dần sẽ sớm di cư đến vùng biển khác để sinh sống. Đặc biệt, cá voi Bryde nằm trong danh sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa cần được bảo vệ.

GIA BẢO (tổng hợp)