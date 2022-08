Khách MICE đến TP.HCM đi dạo bằng xe buýt, vespa và thưởng thức ẩm thực

123 khách du lịch MICE quốc tịch Nam Phi đến TP.HCM tham dự hội nghị kết hợp thưởng thức ẩm thực, dạo TP bằng xe buýt hoặc vespa, ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền.





Ngày 11.8, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức đón đoàn 123 khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, đầu tư, mua sắm…) quốc tịch Nam Phi tại khách sạn InterContinental Sài Gòn. Theo lịch trình, đoàn sẽ ở khách sạn trên 4 ngày 3 đêm, tham dự hội nghị, thưởng thức ẩm thực, dạo quanh thành phố bằng xe buýt hoặc vespa, ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền ROS yatch club.





Kỳ vọng từ nay đến cuối năm, ngành du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục có cơ hội chào đón thêm nhiều đoàn khách du lịch MICE Sở DL TP.HCM



Đây là đoàn khách của công ty ABSA – đơn vị sở hữu hệ thống các ngân hàng, công ty bảo hiểm lớn tại châu Phi do ông Geoffrey Christian Lee – Giám đốc làm trưởng đoàn.



Ngoài chương trình đón tiếp, các thành viên đoàn được nhận phần quà kỷ niệm kèm thư cám ơn của ngành du lịch TP.HCM.





Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM tặng hoa, quà lưu niệm chào đón đoàn khách. Ảnh: Sở Dl tp.hcm



Giám đốc công ty ABSA thay mặt đoàn cảm ơn lãnh đạo Sở Du lịch và các công ty du lịch, lưu trú đã đón tiếp nồng hậu và đảm bảo an toàn cho chuyến đi; hứa hẹn sẽ tiếp tục trở lại, đưa khách du lịch từ Nam Phi đến TP.HCM trong thời gian tới.



"Với tôi, lý do đầu tiên để đến Việt Nam là con người ở đây. Tôi quý mến người Việt Nam vì luôn hướng về gia đình. Còn TP.HCM là nơi có cuộc sống về đêm sống động, con sông Sài Gòn tuyệt đẹp và những giá trị văn hóa, truyền thống độc đáo không giống bất kỳ nơi nào khác ở Việt Nam. Đây cũng là điểm đến an toàn, ẩm thực ngon và không gian thích hợp cho các hoạt động khám phá, giải trí. Đặc biệt, hạ tầng khách sạn, chất lượng dịch vụ hoàn hảo, làm hài lòng bất cứ thành viên nào trong đoàn", ông Geoffrey Christian Lee chia sẻ.



Trước đó, TP.HCM cũng đón đoàn 460 khách du lịch MICE đến từ Mỹ vào tháng 4 và đoàn 460 khách du lịch MICE đến từ Ấn Độ vào tháng 7.2022.

Theo Vũ Phượng (TNO)