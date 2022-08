Hai mẹ con người Việt tử vong do đuối nước tại Phuket

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ công dân tử vong do đuối nước tại Phuket, nạn nhân là hai mẹ con trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội.





Hai du khách Việt Nam, gồm một người mẹ và con gái tử vong do đuối nước tại bãi biển Naithon, huyện Thalang, tỉnh Phuket.



Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc 2 công dân Việt Nam tử vong do đuối nước khi đang tắm biển tại đảo Phuket ở miền Nam Thái Lan vào sáng 31-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã nhanh chóng cử cán bộ liên hệ với người thân của các nạn nhân để hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết về các thủ tục tại bệnh viện và chính quyền sở tại tỉnh Phuket.





Cảnh sát trên biển Naithon sau vụ tai nạn sáng 31/7. Ảnh: Bangkok Post



Nạn nhân là một nữ du khách sinh năm 1970 và con gái sinh năm 2006, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Hai mẹ con cùng gia đình đến Phuket để họp với đối tác kinh doanh và kết hợp du lịch.



Ông Lê Trung Kiên, cán bộ phụ trách bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cho biết Đại sứ quán đang phối hợp với gia đình, các cơ quan chức năng sở tại để cấp các giấy tờ cần thiết, hỗ trợ gia đình làm thủ tục đưa thi hài các nạn nhân về nước trong thời gian sớm nhất.



Theo tờ Bangkok Post, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, và được báo lại rằng 3 du khách Việt Nam, lưu trú tại khách sạn Pullman Phuket Arcadia Naithon, đã xuống biển bơi dù trên bờ cắm cờ đỏ (cờ đỏ được cắm dọc bãi biển để cảnh báo du khách không nên xuống tắm do gió mạnh, sóng lớn). Hai mẹ con du khách đã bị sóng lớn cuốn trôi ra cách bờ khoảng 20 m. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận và đưa 2 người này lên bờ, đồng thời tiến hành hồi sức tim phổi. Sau đó, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Thalang và được xác định đã tử vong. Du khách Việt Nam còn lại vẫn an toàn.



Cảnh sát đã đưa thi thể 2 nạn nhân đến bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm tử thi và thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam về vụ việc.



Kể từ khi Việt Nam và Thái Lan dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đi lại, lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Thái Lan đã tăng lên nhanh chóng. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan lưu ý du khách Việt Nam khi sang Thái Lan cần chú ý đảm bảo an toàn cá nhân, tuân thủ các nội quy, khuyến cáo của nước sở tại nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.



Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, công dân Việt Nam liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo đường dây nóng: +66 898966653 hoặc tại địa chỉ của Đại sứ quán: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330.



Theo D.Ngọc (NLĐO)