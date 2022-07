Gia Lai: 35 lao động tham gia Hội thi Nghiệp vụ du lịch

(GLO)- Sáng 8-7, tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc Hội thi Nghiệp vụ du lịch năm 2022. Hội thi thu hút 35 lao động đến từ 13 đơn vị thuộc hệ thống nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP. Pleiku tham gia.





Ban giám khảo đưa ra các tình huống xử lý cho thí sinh thi nghiệp vụ lễ tân. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các thí sinh tham gia thi thực hành và giải quyết tình huống do Ban giám khảo đưa ra ở 4 nghiệp vụ: lễ tân, buồng, nhà hàng và quản lý khách sạn. Ở phần thực hành, thí sinh thực hiện quy trình làm thủ tục nhận buồng khách sạn cho khách vãng lai (nghiệp vụ lễ tân); thao tác kỹ thuật trải ga và trang trí giường theo chủ đề tự do, đồng thời giải thích ý nghĩa chủ đề trang trí (nghiệp vụ buồng); thực hành các quy trình đặt bàn ăn tối theo kiểu Âu, Á cho 4 khách, phục vụ thức uống (rượu vang trắng) theo yêu cầu của khách, phục vụ món ăn chính (món cá có nước sốt), thu dọn, lau bàn ăn và phục vụ món tráng miệng (thi nghiệp vụ nhà hàng). Ở phần thi nghiệp vụ quản lý khách sạn có các câu hỏi và xử lý tình huống do Ban giám khảo đưa ra dành cho quản lý khách sạn 3 sao trở lên và 2 sao trở xuống.



Thang điểm đánh giá các phần thi được được Ban giám khảo chấm theo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS). Đây là bộ tiêu chuẩn được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng, kết hợp hài hòa giữa các tiêu chuẩn quốc tế và được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, điều kiện nghề du lịch tại Việt Nam. Thí sinh đạt các tiêu chẩn VTOS là những người giỏi tay nghề, có kiến thức rộng và đạo đức nghề nghiệp tốt. Do đó, hội thi còn là dịp để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ lao động, tiến tới chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.



Hội thi còn là hoạt động tôn vinh nghề du lịch nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2022), đồng thời tạo cơ hội cho nhân lực ngành Du lịch giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng nghề để nâng cao chất lượng phục vụ.



HOÀNG NGỌC