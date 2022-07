Australia dỡ bỏ quy định khai báo tiêm chủng khi nhập cảnh

Từ hôm nay, 6/7, Australia bỏ quy định khai báo tình trạng tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cũng như phải xin giấy miễn trừ tiêm chủng với du khách khi nhập cảnh.



Từ 6/7, du khách tới Australia sẽ không phải khai báo tình trạng tiêm chủng vaccine Covid-19. (Ảnh: REUTERS)



Cùng việc loại bỏ quy định về tiêm chủng, du khách nhập cảnh vào Australia cũng sẽ không phải khai Tờ khai hành khách kỹ thuật số (DPD). Nhưng du khách vẫn cần tuân thủ một số hạn chế phòng dịch khác như đeo khẩu trang trên các chuyến bay, tùy thuộc quy định của các hãng hàng không.



Hôm 3/7, Bộ trưởng Nội vụ Clare O'Neill cho hay: “Khi ngày càng có nhiều người dân đi lại quốc tế và chúng ta ngày càng tự tin hơn trong việc quản lý rủi ro do Covid-19 gây ra, các sân bay của chúng ta ngày càng bận rộn hơn”.



“Việc loại bỏ những yêu cầu này sẽ không chỉ làm giảm sự chậm trễ ở các sân bay của chúng ta mà còn khuyến khích thêm nhiều du khách và lao động có tay nghề cao chọn Australia làm điểm đến. Và đối với công dân Australia, với việc loại bỏ các yêu cầu này, việc trở về nhà sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.



Nhiều du khách đã kiên nhẫn chờ đợi để quay trở lại Australia, và giờ đây, việc này đã dễ dàng hơn. Hệ thống tìm kiếm du lịch trực tuyến Next Vacay kỳ vọng sẽ thấy nhu cầu tới Australia ngày gia tăng.



Theo ông Naveen Dittakavi, Giám đốc điều hành của Next Vacay, Australia là một trong những quốc gia kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới trong suốt đại dịch. Nhiều khách du lịch đã kiên nhẫn chờ đợi để tới thăm quốc gia này. “Chúng tôi hy vọng việc mở cửa trở lại này sẽ tác động đáng kể đến ngành du lịch. Xu hướng du lịch hiện tại coi năm 2022 là năm của những chuyến đi tới điểm đến hàng đầu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi lượng tìm kiếm về du lịch tới Australia đã tăng 900% trong ngày qua”, ông Dittakavi nói.



Tuy nhiên, ông Dittakavi chỉ ra rằng, vấn đề hiện nay với du khách khi tới Australia giá vé máy bay tới Australia dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so mức trước đại dịch.



Australia thường xuyên đứng đầu danh sách những điểm đến hàng đầu của du khách trên toàn thế giới và quốc gia này đang thu hút du khách quay trở lại bằng một chiến dịch du lịch mới. Việc dỡ bỏ các hạn chế về Covid-19 chỉ là bước đầu tiên trong chiến lược tiếp thị du lịch dài hạn nhằm thúc đẩy nhu cầu của du khách quốc tế tới quốc gia này.

Theo N.T (NDĐT/TravelPulse)