Theo chân travel blogger khám phá Hồ Tràm - Phan Thiết

Giữa bãi biển Hồ Tràm và Phan Thiết ngập tràn nắng vàng sóng vỗ, hai blogger Hà Trúc, Cao Thiên Trang có dịp tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực, giải trí ấn tượng chào đón mùa hè rực rỡ.



“Tôi thực sự thích thú khi ghé thăm nhà hàng The Shark với không gian tráng lệ, tầm nhìn hướng thẳng bờ biển Hồ Tràm xanh mát. Sự tinh tế còn đến từ không gian nhà hàng được bao quanh bởi kính trong suốt, giúp thực khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đẹp 360 độ cho bữa ăn thêm thi vị”, Cao Thiên Trang cho biết.



Tại phía nam, Hồ Tràm Bà Rịa-Vũng Tàu và Phan Thiết-Bình Thuận được biết đến là những tọa độ du lịch biển làm say lòng du khách cả trong nước lẫn quốc tế. Trong khi Hồ Tràm mang đến bầu không khí trong lành sát biển và kề rừng nguyên sinh, thì Phan Thiết từ lâu đã nổi tiếng là thành phố của biển xanh, cát trắng, nắng vàng mê đắm lòng người.



Khi mùa hè đã gõ cửa và mở ra những kỳ nghỉ dưỡng sôi động, hai cô nàng blogger Hà Trúc và Cao Thiên Trang cùng lựa chọn chuỗi dự án NovaWorld ở Hồ Tràm và Phan Thiết để tận hưởng mùa hè đa sắc màu.



Chiêu đãi vị giác tại tổ hợp du lịch miền nhiệt đới



NovaWorld Ho Tram cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ gần 2 tiếng lái xe nên Hà Trúc và Cao Thiên Trang đã sớm có mặt để tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng cuối tuần. Là tín đồ ẩm thực chính hiệu, Cao Thiên Trang háo hức ghé thăm nhà hàng The Shark - không gian check-in “gây sốt” những tuần gần đây tại phân kỳ The Tropicana. Nhà hàng có thiết kế bên ngoài là hình tượng chú cá mập vươn mình ra biển khơi cùng tầm nhìn rộng mở ôm trọn biển Hồ Tràm.



Trong khi đó, sự chú ý của Hà Trúc lại “va” vào đại lộ shophouse ven biển, nơi quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, là điểm check-in yêu thích với dãy phố mua sắm được thiết kế theo phong cách Mỹ phóng khoáng cùng gam màu rực rỡ, hiện đại miền nhiệt đới.



Dù mới thành hình, đại lộ shophouse đã sớm hội tụ nhiều thương hiệu ẩm thực quốc tế quen mặt như trà sữa Xing Fu Tang, Gloria Jean's Coffee hay kem Baskin Robbins. Trong tương lai, những cửa hàng giải nhiệt mùa hè này sẽ là điểm tập kết không thể bỏ lỡ cho những ai “trót phải lòng” NovaWorld Ho Tram.





Nhâm nhi một ly kem mát lạnh, Hà Trúc tiếp tục hành trình dạo chơi tại tổ hợp NovaWorld Ho Tram sôi động.



Ngoài ra, những nhà hàng Mây mang nét đẹp ẩm thực truyền thống Việt, nhà hàng thịt nướng phong cách Hàn Quốc Seorae BBQ, Spice World Hotpot đặc trưng ẩm thực Trung Hoa, thương hiệu ẩm thực Thái Mango Tree, Au Lac do Brazil cũng sẽ sớm “đổ bộ” nơi đây.



Không chỉ giúp thỏa mãn vị giác và lấp đầy dạ dày, đại lộ shophouse sẽ sớm trở thành thiên đường mua sắm với các cửa hàng thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí “quên lối về” cho cả gia đình. Đó là những cửa hàng làm đẹp như Clio, The Face Shop; các thương hiệu thời trang Lady Boutique, Lazy & Comfy, Koski, Xuân Thu, Mega Sports, Sun&Sea…



“Chill hết nấc” với chuỗi tiện ích giải trí đa sắc màu



Khi đã đến NovaWorld Ho Tram, du khách sẽ khó lòng bỏ qua công viên giải trí náo nhiệt Tropicana Park - nơi tái hiện nền văn hóa Polynesia rực rỡ vùng nam Thái Bình Dương.



Hà Trúc đã nghe kể về cuộc sống của cư dân Polynesia trên quần đảo Hawaii xinh đẹp - vùng đất nhiệt đới tràn ngập nắng gió với vũ điệu Hula váy cỏ lý thú. Giờ đây, chẳng cần bay đến nửa vòng Trái Đất sang châu Mỹ, cô nàng cũng có thể khám phá chất mộc mạc đậm màu sắc văn hóa Polynesia được tái hiện sống động tại Tropicana Park.



Trong khi Hà Trúc “phải lòng” công viên Tropicana Park sôi động đầy màu sắc (ảnh phải), nàng mẫu Cao Thiên Trang lại lựa chọn khám phá hồ cảnh quan bằng trải nghiệm chèo thuyền kayak thú vị (ảnh trái).



Với diện tích 20 nghìn m2, hồ cảnh quan có chức năng điều hòa khí hậu toàn khu, đồng thời là điểm chèo thuyền kayak thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Những hoạt động vui chơi không chỉ tiêu hao năng lượng mà còn mang đến niềm vui thư giãn, giúp du khách cởi bỏ mọi áp lực thường nhật, hòa mình trong “vũ trụ giải trí” tràn đầy sức sống.



Tạm biệt NovaWorld Ho Tram sôi động và phóng khoáng, hai nàng travel blogger tiếp tục vi vu tới NovaWorld Phan Thiet để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh đón mùa hè rực rỡ.





Những cuộc vui mùa hè của các nàng được nối dài thêm bởi không khí sôi động tại siêu thành phố biển NovaWorld Phan Thiet.



Tại đây, Hà Trúc và Cao Thiên Trang có dịp ghé thăm để chiêm ngưỡng biệt thự Florida đẳng cấp cùng dãy boutique shoptel sinh động. Cả hai tiếp tục vui chơi thả ga tại Circus Land, trải nghiệm ẩm thực “một vòng Trái Đất” cùng các thương hiệu quốc tế, trước khi thả mình thư giãn trong khu Citispa để khép lại kỳ nghỉ hè thỏa mãn mọi giác quan, chuẩn bị trở lại cuộc sống tất bật.



