Bùng nổ "Food tour" tại thành phố Cảng

“Hải Phòng là không lòng vòng”, nhưng có một thứ “lòng vòng” hấp dẫn ở thành phố Cảng đang gây sốt trong giới trẻ những ngày gần đây. Đó là “Cùng Hải Phòng - Lòng vòng ẩm thực”.



"Cú hích" từ dịp lễ

“Food tour” xuất hiện từ lâu, nhưng trào lưu này đã nở rộ tại thành phố Cảng trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua và đã thực sự “bùng nổ” trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và các ngày cuối tuần.



Trong các dịp này, hàng nghìn người, chủ yếu là giới trẻ, học sinh, sinh viên đã từ Thủ đô Hà Nội đổ bộ về Hải Phòng bằng nhiều phương tiện giao thông khác nhau.



Thường là những nhóm nhỏ 4, 5 người và cũng có nhóm lên tới hơn chục bạn trẻ. Phương tiện thường là xe máy, tàu hỏa, xe khách và đi về trong ngày… Nhưng đông đảo nhất vẫn là xe máy và tàu hỏa.





Các điểm bán bánh mì que - món ăn vặt hấp dẫn và cũng được coi là món quà quê của Hải Phòng luôn luôn đông khách.



Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng Vũ Huy Thưởng cho hay, chỉ tính trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đến nay, khoảng 30 nghìn lượt du khách đến từ Hà Nội đã đến Hải Phòng theo “Food tour”. Đó là không kể lượng du khách đến Hải Phòng lưu trú hoặc ghé thăm cũng rất ấn tượng với các món ăn đường phố khá hấp dẫn của Hải Phòng.



Trên Facebook cũng đã xuất hiện nhiều hội, nhóm để “review Hải Phòng food tour” nhằm chia sẻ kinh nghiệm về ăn uống, đi lại, thuê phương tiện, khách sạn tại Hải Phòng.



Nắm bắt trào lưu mới này của giới trẻ, Sở Du lịch Hải Phòng đã nhanh chóng cho ra mắt bản đồ món ngon “Cùng Hải Phòng - Lòng vòng ẩm thực”. Gần 10 nghìn bản đồ được giới thiệu và phát miễn phí tại các nhà ga, bến xe, các điểm công cộng và giới thiệu trên các trang Fanpage chính thức của Sở Du lịch Hải Phòng.



Bạn Thanh Quỳnh đến từ quận Tây Hồ (Hà Nội) chia sẻ, có được bản đồ này, Quỳnh và nhóm bạn được trải nghiệm thú vị một cách nhanh chóng, đầy đủ và chi tiết hầu hết các món ăn ngon đường phố nổi tiếng của Hải Phòng cùng địa điểm rõ ràng.



Buổi sáng xuất phát từ Hà Nội bằng tàu hỏa, sau hơn 2 giờ đồng hồ đã được thưởng thức các món ăn trứ danh của thành phố Cảng như: bánh đa cua, bún cá cay, bánh bèo, nem cuốn, bánh tôm, dừa dầm,... và nhất là các loại ốc vừa tươi, ngon, giá cả lại phải chăng...



Cao cấp hơn một chút có nem cua bể, bánh đa cua bể. Và khi trở về Hà Nội trong chuyến tàu chiều, trong hành trang mọi người hiếm khi thiếu một túi bánh mì que để làm quà - loại bánh mì chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái bên trong có pate thơm lừng. Khi ăn chỉ phải làm nóng lại và chấm với tương ớt cay nồng, người Hải Phòng gọi đó là “chí chương”…



Từ Hà Nội, xe máy thường là lựa chọn tiện lợi đối với các bạn trẻ thường thực hiện chuyến food tour Hải Phòng. Nhưng tàu hỏa và xe khách cũng thuận tiện đối với những người thích thảnh thơi lại ít bụi bặm hơn. Đến Hải Phòng có thể thuê xe máy hoặc taxi để di chuyển đến các “trung tâm” ẩm thực đường phố như: Trần Nhật Duật (còn gọi là chợ Cố Đạo), chợ Cát Bi, phố Đội Cấn (chợ Lương Văn Can), chợ Cột Đèn…





Ga Hải Phòng - điểm đến Hải Phòng bằng tàu hỏa, nhưng cũng là điểm check-in thu hút giới trẻ.





Không chỉ là các món ăn vặt hợp khẩu vị với giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, thì giá cả phải chăng của các món ăn đường phố Hải Phòng cũng thích ứng với “hầu bao” không nặng lắm của các bạn trẻ.



Các món ăn đường phố Hải Phòng ngày càng trở thành nét văn hóa độc đáo và food tour “Lòng vòng ẩm thực” đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn du khách.



Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng Vũ Huy Thưởng cho hay, bản đồ “Cùng Hải Phòng - Lòng vòng ẩm thực” bước đầu giới thiệu, chỉ dẫn các điểm đến đã được người dân, du khách ưa thích lựa chọn, đánh giá và khẳng định nhiều năm. Nhưng ngành du lịch Hải Phòng vẫn tiếp tục bổ sung, điều chỉnh làm phong phú và chất lượng hơn cho các food tour.



Sắp tới, Sở Du lịch Hải Phòng sẽ còn sản xuất các clip giới thiệu thực tế các trải nghiệm cụ thể, sinh động hơn. Đồng thời, cũng hướng dẫn chi tiết hơn các địa điểm lịch sử, đô thị, kiến trúc, cảnh quan… của thành phố Cảng để các bạn trẻ có thể check-in. Và cũng sẽ có hướng dẫn giới trẻ vị trí, cách chek in, cũng như trang phục, phụ kiện để có những tấm hình đẹp tại các địa điểm này…



Để “Cùng Hải Phòng - Lòng vòng ẩm thực” tiếp tục bùng nổ và ngày càng trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo thì phía trước còn nhiều việc phải làm - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng Vũ Huy Thưởng chia sẻ thêm.



Đây không chỉ là công việc của ngành du lịch, mà còn cần đến sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; sự phối hợp của các địa phương trong quản lý giá cả; sự tăng cường các phương tiện công cộng như xe điện tại cung đường trọng điểm từ ga tàu, bến xe đến các trung tâm ẩm thực…



Và một điều cần hơn cả là sự chung tay của chính các chủ nhà hàng, quán ăn, khách sạn, lái xe taxi về thái độ phục vụ, tạo dựng hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người Hải Phòng luôn thân thiện, mến khách và là điểm đến hấp dẫn trong hiện tại và tương lai.



Theo QUANG DŨNG (NDĐT)