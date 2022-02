Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục đà tăng

Nhờ việc thực hiện lộ trình thí điểm đón khách quốc tế, nhiều đường bay quốc tế đã được khôi phục, khách quốc tế đến nước ta tháng 2 tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước.



Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 tăng gần 170% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: CTV

Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022 do Tổng cục Thống kê công bố sáng 28/2 cho thấy, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 2 đạt 29,5 nghìn lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 49,2 nghìn lượt người, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 43,2 nghìn lượt người, chiếm 87,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 135,4%; bằng đường bộ đạt gần 6 nghìn lượt người, chiếm 12,1% và giảm 41,7%; bằng đường biển đạt 28 lượt người, chiếm 0,1% và giảm 53,3%.





Doanh thu dịch vụ lữ hành ước tính tháng 2/2022 là 1 nghìn tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 2 nghìn tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi một số địa phương chứng kiến mức tăng doanh thu đáng kể, một số địa phương vẫn chứng kiến mức giảm nhẹ. Cụ thể, Khánh Hòa tăng 466,2%; Lạng Sơn tăng 16,3%; Cần Thơ tăng 4,8%; Hà Nội tăng 3,5%; Đà Nẵng giảm 2,8%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 19,6%.

Dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính trong tháng 2 đạt 41,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, ước tính đạt 82,3 nghìn tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương có doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 2 tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ năm ngoái là Bắc Ninh tăng 39,6%; Khánh Hòa tăng 22,1%; Bình Định tăng 20,1%; Phú Yên tăng 17,5%; Hà Nội tăng 12,7%; Quảng Ninh tăng 7,5%.

Những số liệu trên cho thấy những tín hiệu tích cực về sự phục hồi của ngành du lịch trong năm 2022. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, đợt nghỉ Tết âm lịch năm nay đã chứng kiến nhu cầu du lịch nội địa đã thực sự bùng nổ với khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Qua 4 tháng thực hiện thí điểm đón khách quốc tế, Việt Nam đã đón hơn 9 nghìn lượt khách quốc tế. Hiện toàn ngành du lịch đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho việc mở cửa hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả và chất lượng trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3, kỳ vọng một năm hồi sinh, lấy lại đà tăng trưởng.