Đà Lạt đề nghị du khách liên lạc đường dây nóng để tìm phòng nghỉ

Những ngày qua, hệ thống lưu trú ở Đà Lạt mới hoạt động tới 85% công suất nhưng do một số du khách chưa có đầy đủ thông tin, không đặt phòng nghỉ trước nên rất lúng túng, khó tìm được phòng.



Du khách tới thành phố Đà Lạt chủ yếu bằng các phương tiện cá nhân. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)



Trong những ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 (từ 29/1 đến 5/2), đã có trên 86.000 lượt khách du lịch, bao gồm trên 2.800 khách quốc tế, đến Lâm Đồng đón Xuân, nghỉ dưỡng; trong đó có tới trên 82.000 khách tới thành phố Đà Lạt.



Tình trạng này đã khiến cho nhiều du khách không tìm được phòng nghỉ, trong khi thực tế, hệ thống cơ sở lưu trú thành phố mới chỉ hoạt động 85% công suất. Để giải quyết tình trạng này, Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Đà Lạt đề nghị du khách nếu không tìm được phòng nghỉ, chỉ cần gọi đến số điện thoạt đường dây nóng của Phòng sẽ được tư vấn mọi thông tin về du lịch trên địa bàn thành phố.



Ngày 5/2, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin Đà Lạt cho biết trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội đã có những thông tin phản ánh tình trạng du khách tới thành phố Đà Lạt nhưng không tìm được phòng nghỉ, phải cắm trại qua đêm xung quanh hồ Xuân Hương. Tình trạng này gây phản cảm về hình ảnh của thành phố du lịch, chưa kể các du khách này còn xả rác ra môi trường công cộng gây mất mỹ quan.



Sau khi nhận được thông tin, ngay trong đêm 4/2, Phòng đã tổ chức tới các lều trại để tìm hiểu sự việc; đồng thời cung cấp các địa chỉ để những du khách này liên hệ nhận phòng nghỉ, không để ai phải nằm trong lều trại trong thời tiết giá lạnh ngoài trời.



Theo ông Lê Anh Kiệt, khi được hỏi lý do cắm trại ngoài trời, các du khách này cho biết không tìm được phòng nghỉ. "Tuy nhiên khi được cung cấp địa chỉ hàng chục cơ sở lưu trú còn chỗ với giá 1,2 đến 1,5 triệu đồng/ngày họ chê đắt. Khi cung cấp số điện thoại một số nhà dân địa phương, mời đến ở miễn phí nhưng họ cũng không liên lạc lại. Trên thực tế, các du khách này đã chuẩn bị lều trại, chăn gối, củi và thức ăn để cắm trại ngoài trời từ ở nhà. Sau đó họ đã thừa nhận là muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ chứ không phải không tìm được phòng nghỉ," ông Kiệt cho biết.



Qua thực tế từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán đến nay, lượng du khách từ các tỉnh thành trong cả nước, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đổ lên thành phố Đà Lạt rất lớn. Nhiều người do đi theo cảm hứng, không đặt phòng nghỉ trước nên đã không tìm được cơ sở lưu trú, rất lúng túng, bị động và có ấn tượng không tốt cho chuyến đi.



Anh Trần Quang Diễn, ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh kể lại: gia đình anh gồm 5 người có 2 cháu nhỏ 3 và 4 tuổi đi du lịch Vũng Tàu. Sau đó quyết định chạy xe ôtô cá nhân lên Đà Lạt vì chưa tới được đến đây bao giờ. Do đi bất ngờ nên anh cũng không đặt phòng trước, thậm chí không mang cả áo lạnh, phải ra Chợ đêm Đà Lạt mua để mặc cho khỏi rét. Đến Đà Lạt khi đã 19 giờ, lại không quen ai nên không tìm được chỗ ngủ qua đêm. Rất may mắn, gia đình anh gặp được người tốt, nên mời cả nhà về nghỉ miễn phí, nếu không cũng chưa biết xoay xở ra sao.



Trường hợp của anh Diễn cũng là tình trạng chung của hàng chục du khách khi đi du lịch theo kiểu ngẫu hứng, không đặt phòng nghỉ trước. Nắm bắt được thông tin này, trên trang Facebook Người Đà Lạt, hàng chục người dân địa phương đã đăng các thông tin, mời các du khách chưa tìm được phòng nghỉ tới nhà mình để nghỉ miễn phí.



Cụ thể như chị có nick Binh Vu đăng: “Các bạn yêu thương Đà Lạt, nên trong những ngày nghỉ Tết, điểm đến mà các bạn nghĩ đến sẽ là Đà Lạt. Điều này rất là đúng vì khí hậu mát mẻ, không khí trong lành. Nhưng lượng du khách đến Đà Lạt những ngày này quá đông, không còn phòng cho các bạn lưu trú. Gia đình bạn nào có cháu nhỏ mà không tìm được phòng nghỉ, hãy gọi số điện thoại 0919307574. Tôi sẽ mời bạn đến nhà tôi ở (không tính tiền).”



Còn chị có nick Hải Ngọc đăng ảnh nhà mình kèm theo lời nhắn: “Đêm nay bạn nào chưa có chỗ ở, nếu không chê qua nhà mình cho ở ké nha. Phòng rộng nhưng không được đầy đủ tiện nghi như khách sạn, có nước nóng (ưu tiên ai có em bé) đừng để bé lạnh bệnh tội nghiệp. Liên hệ số điện thoại 0367480095. Địa chỉ ở Ngô quyền, phường 6 Đà Lạt”… Các dòng thông tin trên thể hiện tình cảm đùm bọc, sẻ chia của người dân thành phố ngàn hoa đối với các du khách không may lỡ độ đường do đi du lịch mà không chuẩn bị trước.



Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin Đà Lạt khuyến cáo rằng thành phố Đà Lạt hiện có 2.234 cơ sở lưu trú với trên 29.000 phòng ngủ, 46.646 giường, có thể đón tiếp khoảng 50.000 du khách cùng lúc. Trong những ngày qua, hệ thống cơ sở lưu trú mới hoạt động tới 85% công suất. Tuy nhiên, do một số du khách chưa có đầy đủ thông tin nên chưa tìm được phòng nghỉ. Khi gặp các vấn đề về du lịch trên địa bàn, du khách chỉ cần gọi đến 2 số điện thoại của đường dây nóng là 0912.903.178 và 02633.822.342 của Phòng Văn hóa-Thông tin Đà Lạt sẽ được hướng dẫn đầy đủ.



Các du khách khi liên hệ đặt cọc tiền thuê phòng nghỉ với các cơ sở lưu trú cũng nên thẩm định bằng cách gọi điện, nhắn tin cho số điện thoại của đường dây nóng này, 15 phút sau sẽ được trả lời mới nên chuyển tiền đặt cọc. Bởi trên thực tế, đã xảy ra một vài vụ việc các đối tượng lập ra các mạng ảo, trung gian, nhận tiền của du khách nhưng không bố trí được phòng nghỉ, gây bức xúc cho du khách khi đến với thành phố Đà Lạt.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)