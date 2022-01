Tết Nhâm Dần 2022: Ngành du lịch nhen nhóm những kỳ vọng mới

Tết Nguyên đán năm nay tiếp đà của xu hướng du lịch những ngày trước đó, lượng người có nhu cầu du lịch dần tăng trở lại; với thời gian nghỉ lễ dài, việc sắp xếp một chuyến du lịch không phải quá khó.



Du khách tại Khu du lịch Suối Hoa (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)



Với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người dân Hà Nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước có nhiều cơ hội nghỉ ngơi đón Tết, vui chơi và du lịch, nhất là sau một thời gian dài dồn nén do dịch COVID-19. Dù số lượng khách không nhiều so với các năm khác, nhưng cũng mở ra kỳ vọng mới cho ngành du lịch trong năm tới.



Những tín hiệu tích cực



Từ khi Hà Nội thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn với dịch COVID-19, hoạt động du lịch đã nhen nhóm trở lại trên tinh thần đảm bảo an toàn cho du khách và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch.



Một số sản phẩm du lịch mới được xây dựng, các khách sạn đã đón khách trở lại, người Hà Nội đã có những chuyến trải nghiệm, nghỉ dưỡng.



Những điểm đến được lựa chọn đa phần là khu vực ngoại thành, các tỉnh gần Hà Nội với loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng là chủ yếu. Nhiều điểm du lịch hút khách dịp cuối năm như các khu nghỉ dưỡng tại huyện Ba Vì, Sóc Sơn, xa hơn là Mộc Châu, Sa Pa, Mai Châu, Hà Giang...



Dịp Tết Nguyên đán năm nay tiếp đà của xu hướng du lịch những ngày trước đó, lượng người có nhu cầu du lịch dần tăng trở lại. Với quỹ thời gian nghỉ lễ dài, việc thiết kế một chuyến du lịch không phải là quá khó.



Hơn nữa, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, mọi người hạn chế đến nhà nhau, hạn chế tiếp xúc nên việc lựa chọn một chuyến đi trở nên phù hợp với nhiều gia đình. Đánh giá của các công ty du lịch cho thấy, lượng khách du lịch Tết Nguyên đán năm nay đang hé mở những dấu hiệu tích cực.



Anh Nguyễn Hải Sơn, trú tại ngõ 171 Thái Hà, quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: Hơn một năm nay, do dịch bệnh nên gia đình anh chưa có có chuyến du lịch nào. Nhân kỳ nghỉ Tết dài ngày, anh tổ chức cho cả nhà đi Sa Pa. Vợ chồng anh và con trai đầu cũng rất thích du lịch các tỉnh Đông-Tây Bắc nên Sa Pa là lựa chọn phù hợp.



Mặc dù dịch bệnh vẫn tiếp diễn nhưng khi tìm hiểu, anh thấy công tác phòng, chống dịch ở các điểm du lịch khá đảm bảo nên cũng yên tâm phần nào. Điều quan trọng, anh và mọi người trong gia đình phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch, tự bảo vệ bản thân trong suốt thời gian tham quan.



Trong dịp Tết Nguyên đán, điểm đến được lựa chọn nhiều của du khách Hà Nội vẫn là các tour miền núi phía Bắc ngắm hoa đào, hoa mận, mơ kết hợp vui Tết cùng đồng bào dân tộc. Một số điểm đến tại Ninh Bình, Hạ Long, Hà Nam dù các năm trước rất hút khách vì là du lịch tâm linh nhưng năm nay sẽ giảm hơn, do các địa phương này thắt chặt công tác phòng dịch và điểm đến bị giới hạn bởi không gian di tích. Bên cạnh đó, nhiều khách lựa chọn các điểm đến là vùng nắng ấm phương Nam.



Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Du lịch AZA Travel, cho biết với những khách chọn du lịch phương Nam thì điểm đến chủ yếu là Phú Quốc, Nha Trang. Đặc biệt là Phú Quốc mới có thêm một số khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi mới đưa vào khai thác, tạo ra sức hấp dẫn đối với du khách.



Hiện tại, nhiều resort ở Nha Trang, Phú Quốc đã kín phòng. Thành phố Hồ Chí Minh đang khống chế tốt dịch bệnh nên cũng là nơi thu hút khách; từ điểm đến này, khách có thể đi Vũng Tàu, Phan Thiết.



Du khách tại Mũi Yến ở xã Hòa Thắng (Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)



Còn tại Hà Nội, nhiều điểm đến cũng tổ chức các hoạt động chào Xuân phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán. Tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam tổ chức dựng cây nêu, gói bánh chưng chia sẻ yêu thương, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống.



Tại làng cổ Đường Lâm tổ chức phiên chợ Tết, khách được trải nghiệm không khí chợ quê, tham gia gói và luộc bánh chưng. Phố cổ Hà Nội với các hoạt động văn hóa tại không gian bích họa phố Phùng Hưng...



Thay đổi xu hướng du lịch, thích ứng dịch COVID-19



Do dịch COVID-19 đang có những diễn biến khó lường nên ngành du lịch đang phải thích ứng với tình hình mới. Du khách tham gia các chương trình du lịch buộc phải đảm đảm các yếu tố an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Vì vậy, Tết Nguyên đán năm nay, xu hướng du lịch có sự thay đổi đáng kể.



Đó là rất đông khách đi theo nhóm nhỏ, đi theo gia đình và chủ động thiết kế tour. Việc chủ động này ít nhiều hạn chế được việc tiếp xúc với nhiều người và chủ động thời gian đi lại cho mình. Hơn nữa, phương tiện đi lại bằng ôtô cá nhân đang ngày càng phổ biến nên việc thiết kế tour cho mình tương đối thuận lợi.



Tuy nhiên, để thuận lợi cho các chuyến đi, nhiều người đã lựa chọn đặt dịch vụ qua công ty lữ hành, chủ yếu là vé máy bay, xe du lịch, phòng khách sạn, resort hoặc dịch vụ ăn uống.



Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Công ty Du lịch Vietrantour, cho biết xu hướng du lịch dịp này vẫn phụ thuộc nhiều vào tâm lý của khách. Hiện tại, Công ty vẫn thường xuyên đặt cho khách hàng các dịch vụ, tư vấn cho khách mua các dịch vụ phù hợp; trong đó khuyến khích khách hàng đi nhóm riêng.



Bà Nguyễn Thị Huyền cũng cho biết nếu đi tour nhiều địa phương còn thắt chặt trong việc đón khách, hoặc nếu phát hiện ra trường hợp mắc COVID-19 còn lúng túng trong vấn đề xử lý. Bà cũng hy vọng trong thời gian tới, du lịch sẽ khởi sắc hơn thì khả năng đi lại sẽ thuận lợi và lượng khách sẽ tăng hơn.



Cũng trong dịp Tết năm nay, khách có xu hướng lựa chọn các chương trình ngắn ngày, từ 2-4 ngày, khởi hành từ mùng 2-3 Tết để vừa có thể sum vầy, quây quần bên gia đình trong những ngày đầu tiên của năm mới mà chuyến du Xuân cũng nằm trọn vẹn trong kỳ nghỉ Tết. Nhiều người cũng kỳ vọng, sau dịp Tết này, nhu cầu du lịch sẽ có những dấu tích cực hơn, sẽ nhiều khách lựa chọn các tour du lịch hơn trước.





Điển tham quan Cầu Vàng (Đà Nẵng). (Ảnh: TTXVN)



Theo bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Trưởng phòng Truyền thông Marketing-Công ty cổ phần Du lịch Flamingo Redtours cho biết, một trong những tín hiệu vui, ngay sau Tết Âm lịch, không chỉ ở thị trường khách cá nhân mà Flamingo Redtours còn cung cấp dịch vụ cho hàng trăm đoàn khách với số lượng đa dạng, là khách doanh nghiệp, đoàn thể với dòng sản phẩm du Xuân “Khởi hành hanh thông-Đón tài lộc,” “Vượt qua giới hạn-Chạm tới vinh quang,” “Xuân mãnh hổ-Năm bùng nổ...” Còn thời điểm hiện tại, Flamingo Redtours cơ bản đạt được kế hoạch đề ra đối với sản phẩm tour Tết.



Để sẵn sàng các hoạt động đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, nhân viên.



Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm soát chất lượng, dịch vụ, phương tiện phục vụ khách du lịch. Các cơ sở lưu trú chủ động, phản ứng nhanh nếu phát hiện khách du lịch, nhân viên có biểu hiện về sức khỏe.



Các khu, điểm du lịch, đơn vị lữ hành, vận chuyển khách thông báo hành trình của các đoàn khách đến từ vùng có dịch tới các cơ quan y tế... Ngành du lịch Hà Nội cũng đang từng bước chuẩn bị, đẩy nhanh phục hồi du lịch, tiến tới mở cửa hoàn toàn trong năm nay.

Theo Đinh Thuận (TTXVN/Vietnam+)