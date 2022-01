Sẽ đề xuất lộ trình mở lại thị trường du lịch

(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.





Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao việc ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch cả nước đã ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt là tham mưu tổ chức thành công Hội nghị văn hóa toàn quốc. Phó Thủ tướng cũng lưu ý toàn ngành cần nghiêm khắc nhìn vào những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị để điều chỉnh, đặc biệt là việc số hóa trong quản lý văn hóa, di sản, phát triển du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đồng hành cùng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch làm tốt nhiệm vụ này. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 cần khẩn trương và đảm bảo an toàn. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 23-5-2022 tại 12 tỉnh, thành phố. Do đó, các tỉnh, thành phố cần triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp công trình thể thao để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công.



Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Năm 2022, toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, bảo tồn văn hóa, quan tâm xây dựng văn hóa từ cơ sở, thực hiện chọn làm điểm, tiến tới nhân rộng. Về du lịch sẽ thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ có lộ trình mở lại thị trường du lịch khi vắc xin được tiêm phủ rộng, nhưng mở cửa phải đi đôi với kiểm soát. Năm 2022 được chọn là năm văn hóa cơ sở và công tác cán bộ. Do đó, các địa phương cần quán triệt ngay từ đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trên hết, toàn ngành cần quyết tâm hành động, khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.



HOÀNG NGỌC