Gia Lai phấn đấu tổng thu du lịch năm 2022 đạt 500 tỷ đồng

(GLO)- Đó là mục tiêu đưa ra trong Kế hoạch số 29/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022 do UBND tỉnh ban hành mới đây.





Cụ thể, tỉnh Gia Lai đưa ra mục tiêu phấn đấu năm 2022 tổng lượt khách tham quan du lịch đến tỉnh đạt 850.000 lượt, tăng 2,5 lần so với năm 2021; trong đó khách quốc tế là 3.000 lượt, khách nội địa 847.000 lượt; tổng thu du lịch phấn đấu 500 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2021. Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch; thu hút đầu tư vào các dự án khu, điểm du lịch tạo điểm nhấn, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất tại các điểm tham quan; khai thác hiệu quả du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng của tỉnh...

Đập Tân Sơn (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được nhiều du khách trong tỉnh chọn làm điểm vui chơi, tham quan thời gian gần đây. Ảnh: Lam Nguyên



Bên cạnh đó là xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của địa phương, đảm bảo các hoạt động phong phú, chú trọng chất lượng các dịch vụ, tạo sự hấp dẫn của sự kiện đối với du khách. Triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch với thông điệp “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và “Du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn”. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, liên kết các địa phương lân cận để xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng, chú trọng sản phẩm “Biển-Rừng” để thu hút khách đến với Gia Lai.



Mặt khác tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tham gia các chương trình quảng bá tại các hội nghị, hội thảo du lịch cấp quốc gia, các hội chợ du lịch… nhằm xây dựng và củng cố sản phẩm và thương hiệu của du lịch Gia Lai để thu hút khách trong nước, quốc tế. Trước mắt tập trung khai thác thu hút khách từ thị trường du lịch nội địa và một số quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý du lịch cấp huyện, thị xã, thành phố; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề du lịch cho lao động trực tiếp của lĩnh vực du lịch.

Phong cảnh đập Tân Sơn (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). Ảnh: Lam Nguyên





Từ cuối tháng 4-2021 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến hoạt động du lịch của tỉnh. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Gia Lai năm 2021 là 330.000 lượt, đạt 47,14% kế hoạch, bằng 41,25% so với năm 2020; trong đó khách quốc tế 600 lượt, đạt 25% kế hoạch, bằng 17,65 % so với năm 2020; khách nội địa 329.400 lượt, đạt 47,22% kế hoạch, bằng 41,35% so với năm 2020. Tổng thu du lịch là 200 tỷ đồng, đạt 47,62% kế hoạch, bằng 52,63% so với năm 2020.



LAM NGUYÊN