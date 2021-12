Xu hướng du lịch Đà Lạt năm 2022 có gì thay đổi?

“Xu hướng định hình du lịch 2022” là chủ đề của một cuộc hội thảo nhằm định hướng xây dựng mô hình trải nghiệm du lịch trong thời gian sắp tới với sự tham gia của các chuyên gia và khách mời trong lĩnh vực du lịch.



Du lịch trải nghiệm trực tuyến - hướng đi mới cho du lịch Hà Giang

Bình Định kích hoạt du lịch xanh: "Điểm đến an toàn, trải nghiệm hấp dẫn"

Du lịch Gia Lai "ngủ đông" nhưng không ngủ quên







Theo đó, các chuyên gia đặt ra sự thay đổi trong nhu cầu trải nghiệm du lịch của du khách trong bối cảnh hiện nay. Một trong những sự thay đổi to lớn đó chính là sự ưu tiên du lịch an toàn, du lịch sức khỏe và tinh thần và du lịch gần gũi với thiên nhiên.



Bởi dịch bệnh hoàn hành trong một thời gian dài, chúng ta phải trải qua những cảm giác mệt mỏi, lo lắng thường xuyên cho sức khỏe của mình. Vì vậy tận hưởng đam mê du lịch và phục hồi tinh thần là điều du khách quan tâm hàng đầu.



Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) mang trong mình thế mạnh là thành phố vùng cao, khí hậu mát mẻ và gần gũi với thiên nhiên, Đà Lạt chắc chắn sẽ là một trong những địa điểm thu hút du khách trong thời kỳ hậu giãn cách.



Tuy nhiên, ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID -19 cộng với những nhu cầu du lịch thay đổi nhanh, các doanh nghiệp du lịch Đà Lạt sẽ có những định hướng xây dựng mô hình kinh doanh thu hút mà vẫn đảm bảo tiêu chí là sức khỏe và an toàn cho du khách như thế nào?



Những trải nghiệm du lịch cần có khi đến Đà Lạt. Ảnh: NVCC.





Trong chương trình, diễn giả anh Nguyễn Tử Anh (CEO và Founder Công ty Cổ phần TropiAd) đã chia sẻ trải nghiệm thực tế là xu hướng sẽ được biết đến nhiều hơn và phục hồi nhanh hơn trong bối cảnh hậu COVID-19.



Theo ông Nguyễn Tử Anh, trải nghiệm thực tế là sống hòa mình với thiên nhiên hoang dã, tạm rời xa phố thị để tìm hiểu văn hóa và đời sống bản địa nơi đó, điều này sẽ giúp cho du khách nâng cao sức khỏe và đồng thời là thư giãn, mở mang tâm hồn.



Ông cho biết “Đà Lạt với địa hình vùng cao, khí hậu trong lành và không gian thiên nhiên tĩnh lặng. Vì thế Đà Lạt là địa điểm vô cùng thích hợp để du khách trải nghiệm khám phá thực tế”.



Ông Nguyễn Chí Thanh (Tổng Giám đốc Công ty Travelshop Việt Nam; Vietnam Head - International Ecotourism Society) chia sẻ về xu hướng du lịch sinh thái.



Theo ông đây là con đường dẫn đến phát triển bền vững của ngành du lịch. Bởi du lịch sinh thái là bảo tồn môi trường tự nhiên, duy trì nét văn hóa bản địa của người dân nơi đó.



Các chuyên gia thảo luận các giải pháp. Ảnh: NVCC.



Ông chia sẻ thêm “Chắc chắn xu hướng lựa chọn du lịch sinh thái hậu giãn cách COVID-19 sẽ tăng, vì du lịch sinh thái là trở về với thiên nhiên, không gian mở, hạn chế tiếp xúc nhiều người và đáp ứng nhu cầu sức khỏe”.



Ông Mã Xuân Vinh (Thạc sỹ - Chủ nhiệm Bộ môn Du lịch, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM (HUFLIT); HDV Du lịch Quốc tế) chia sẻ về bức tranh nhân sự ngành du lịch và định hướng chuẩn bị nguồn nhân lực trước những xu hướng du lịch mới.



Ông cho rằng tác động của dịch bệnh là điều không thể tránh khỏi và chúng ta – doanh nghiệp du lịch, đội ngũ nhân sự tương lai cụ thể là học sinh sinh viên, phải chuyển mình để thích ứng.



Dựa vào tình hình thực tế, nên thay đổi các phương pháp tiếp cận kiến thức du lịch, tăng cường tổ chức những hoạt động trao đổi, training thực tế giữa những chuyên gia trong ngành với đội ngũ nhân sự.



Các diễn giả và khách mời còn chia sẻ sâu hơn về những xu hướng du lịch trong tương lai, cụ thể là những giải pháp nâng cao dịch vụ du lịch và nguồn nhân lực trong tương lai như:



Đưa ra góc nhìn thực tế và phân tích những vấn đề mà các doanh nghiệp gặp phải trong đại dịch COVID-19. Thảo luận những cơ hội và thách thức của kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch. Giải pháp thiết thực để doanh nghiệp thích ứng linh hoạt trong tương lai...





https://dulich.laodong.vn/cau-chuyen-du-lich/xu-huong-du-lich-da-lat-nam-2022-co-gi-thay-doi-979925.html

Theo DI PY (LĐO)