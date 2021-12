Giải thưởng Du thuyền Thế giới 2021 (World Cruise Awards 2021) vừa vinh danh Việt Nam là “Điểm đến Du thuyền trên sông tốt nhất châu Á năm 2021”.



5 điểm đến ấn tượng làm nên thương hiệu du lịch Việt

Du thuyền trên sông Sài Gòn. (Ảnh: ST)



Chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến du thuyền trên sông tốt nhất châu Á năm 2021”, Việt Nam đã vượt qua các ứng viên khác trong khu vực gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.



Cuộc bình chọn do các chuyên gia uy tín trong ngành du thuyền và công chúng lựa chọn sau một năm tìm kiếm những cái tên xuất sắc trong lĩnh vực du thuyền trên khắp thế giới. Danh hiệu được trao cho đề cử có số phiếu bầu cao nhất trong hạng mục tương ứng.





Bất chấp tác động của đại dịch Covid-19, Du lịch Việt Nam trong năm nay vẫn tiếp tục gặt hái nhiều giải thưởng danh giá trong hệ thống WTA như “Điểm đến hàng đầu châu Á 2021” và “Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á 2021”. Tại lễ trao giải World Golf Awards, Việt Nam cũng nhận giải thưởng “Điểm đến golf tốt nhất thế giới 2021”.



Nằm trong hệ thống Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA), Giải thưởng Du thuyền Thế giới năm nay đã lựa chọn các thương hiệu giành được danh hiệu cao nhất bao gồm Hãng du thuyền Na Uy (Hãng Du thuyền tốt nhất thế giới - World’s Best Cruise Line), American Cruise Lines (Hãng Du thuyền trên sông tốt nhất Thế giới - World’s Best River Cruise Line) và Luxury Cruise Connections (Công ty lữ hành Du thuyền tốt nhất Thế giới - World’s Best Cruise Travel Agency).



Dubai, hiện đang tổ chức Triểm lãm Thế giới EXPO 2020, được vinh danh là “Điểm đến Du thuyền tốt nhất Trung Đông” và “Điểm đến Du thuyền tốt nhất thế giới”. Các điểm đến đến thắng cuộc khác bao gồm Peru với danh hiệu “Điểm đến Du thuyền trên sông tốt nhất thế giới”, Singapore là “Điểm đến Du thuyền tốt nhất châu Á” và Jamaica là “Điểm đến Du thuyền tốt nhất vùng Caribbean”.

Theo T.LINH ( World Cruise Awards/NDĐT)