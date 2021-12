Ninh Bình tổ chức các tour du lịch trực tuyến để quảng bá du lịch

Để góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch hoạt động trở lại, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.



Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức thí điểm các chương trình du lịch an toàn, khép kín để đón khách du lịch từ tỉnh ngoài. Ảnh: NT

Tổ chức tour Caravan an toàn

Sở Du lịch đã phối hợp với Công ty lữ hành Hanoi tourist tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá mức độ an toàn các điểm tham quan, điểm dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và xây dựng phương án tổ chức tour Caravan an toàn “Về Ninh Bình thăm Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Đây là tour đầu tiên nhằm từng bước đưa hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh quay trở lại trong sự thích ứng một cách linh hoạt với tình hình phòng chống dịch của thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, làm tiền đề cho những hoạt động du lịch khác, cho các tour du lịch tiếp theo đến các điểm du lịch của Ninh Bình.



Hiệp hội Du lịch Ninh Bình khảo sát các tiêu chí an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Đây cũng là dịp để quảng bá mạnh mẽ những điểm đến nổi tiếng tiêu biểu cho lịch sử lâu đời, niềm tự hào của dân tộc Việt và bản sắc văn hoá tâm linh độc đáo nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; cùng với việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch nghiêm chính theo hướng dẫn của các cơ quan hữu quan đối với từng giai đoạn, đảm bảo an toàn cho du khách, những người tham gia và cộng đồng địa phương.

"Việc tổ chức tour Caravan an toàn “Về Ninh Bình thăm Hoa Lư - Cố đô ngàn năm” được tổ chức từ ngày 4.12 đến ngày 31.12.2021 nhằm đánh giá mức độ an toàn và khả năng thích ứng an toàn của các khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trước khi chính thức mở cửa đón khách tỉnh ngoài" - ông Mạnh nói.

Tổ chức các tour du lịch trực tuyến

Từ tháng 9.2021, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức hàng loạt tour du lịch trực tuyến, nhằm khám phá, giới thiệu với du khách về những nét độc đáo của vùng đất Cố đô Hoa Lư Ninh Bình.

Các tour du lịch trực tuyến này được tổ chức vào sáng chủ nhật hàng tuần, mỗi tour kéo dài từ 45 đến 60 phút. Bên cạnh các thông tin hữu ích về điểm đến, người tham gia có thể tương tác và đặt câu hỏi cho hướng dẫn viên qua trang Facebook "Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình".

Bên cạnh các tour du lịch trực tuyến như: Khám phá Cố đô Hoa Lư; đền Thái Vi; khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, khu du lịch Tràng An, Vườn Quốc gia Cúc Phương, động Thiên Hà, nhà thờ đá Phát Diệm, cầu ngói Kim Sơn…, thì các món ẩm thực và đặc sản của Ninh Bình như dê ủ chấu, nem Yên Mạc, mắm tép, miến lươn, canh cá rô Tổng Trường… cũng sẽ được giới thiệu trong các tour du lịch trực tuyến.



Hiệp Hội Du lịch Ninh Bình khảo sát, đánh giá các tiêu chí an toàn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình) cho biết: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ tháng 5.2021, các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình phải đóng cửa không đón khách. Việc tổ chức các tour du lịch trực tuyến sẽ đưa du khách tham quan một số điểm đến tiêu biểu tại Ninh Bình và cũng là hoạt động để quảng bá những giá trị nổi bật của du lịch Ninh Bình.

Đây cũng là hoạt động nhằm tạo việc làm cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Quá trình thực hiện các tour du lịch trực tuyến đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19.

“Du lịch online đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia hướng tới, khi mà mọi hoạt động về du lịch đều phải tạm dừng do dịch COVID-19. Chúng tôi mong rằng khi dịch COVID-19 được kiểm soát, du khách có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và những câu chuyện đáng nhớ để chọn Ninh Bình cho chuyến du lịch, khám phá của mình” - ông Minh nói.

Nhằm triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp du lịch sớm ổn định, từng bước phục hồi và phát triển trong tình hình mới trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022. UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.